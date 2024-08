A- A+

GINÁSTICA Nadia Comaneci pede revisão de nota e prova que deu ouro a Rebeca Andrade pode mudar 3º lugar A intenção da Nadia Comaneci é que a romena Sabrina Voinea retome seu lugar no pódio com a medalha de bronze

Dois dias após a grande final do solo na ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o pódio da prova que deu o ouro inédito à Rebeca Andrade pode sofrer uma importante mudança. E tudo isso por conta da interferência de um dos maiores nomes da ginástica na história, a romena Nadia Comaneci.

Isso porque a ex-ginasta enviou diversos pedidos de revisão de nota de Sabrina Voinea, compatriota de Nadia, à Federação Internacional de Ginástica (FIG).

Olympics will reanalyze Sabrina Voinea's exercise after legend of the sport Nadia Comăneci sends request to International Gymnastics Federation.



Voinea was accused of stepping outside the mat, which she didn't.



She may get the Olympic medal she deserves! pic.twitter.com/TKGP7sM68j — Daily Romania (@daily_romania) August 7, 2024

A intenção da Nadia Comaneci é que Sabrina "retome" seu lugar no pódio com a medalha de bronze. Ela ocupava a terceira posição com 13,700 e chegou a comemorar sua medalha olímpica, mas os juízes resolveram rever a pontuação de Jordan Chiles, dos Estados Unidos, e aumentaram sua nota para 13,766, o que tirou a romena do pódio.

A informação foi divulgada pelo portal Euronews Romênia. Segundo o veículo, o presidente da FIG, Morinari Watanabe, respondeu aos pedidos de Nadia Comaneci e afirmou que fará a revisão do exercício de solo.

Nas redes sociais, a ex-atleta também engajou na campanha para que o exercício de Sabrina Voinea fosse reavaliado. No X, questionou um possível movimento no qual a romena teria pisado fora do tablado.

"Eu não vejo o calcanhar tocando no chão... e você?", questiona Nadia Comaneci aos seus seguidores.

"Meu grande dilema é Sabrina Voinea, porque ninguém sabia o que estava acontecendo com a dedução de um décimo. É uma dedução neutra, menos um décimo que geralmente é tirado quando você está fora do tapete", afirmou Comaneci, segundo o Euronews.

Além da grande estrela do esporte romeno, o presidente do Comitê Olímpico Romeno (ROSC), Mihai Covaliu, também entrou em contato com a FIG e pediu reanálise da prova de Sabrina Voinea.

"O modo de avaliação da pontuação atribuída e a recusa em apresentar integralmente os motivos ou provas de rejeição da contestação apresentada dentro do prazo previsto pelo regulamento causam graves danos à imagem da ginástica", declarou Covaliu.

