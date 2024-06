A- A+

Futsal Jogando fora de casa, Náutico sofre goleada do Cruzeiro no Brasileirão de Futsal; veja os gols Essa foi a segunda derrota seguida do Timbu na competição

Jogando fora de casa, o Náutico/Tamandaré perdeu de goleada para o Cruzeiro por 6 a 2, na manhã deste sábado (15), em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal.

Com o resultado, o Timbu chegou a sua segunda derrota consecutiva no torneio e agora acumula quatro reveses na competição. A última vitória da equipe alvirrubra foi diante do Costa Rica-MS, na 3ª rodada.

No jogo deste sábado, João foi o destaque da Raposa, marcando quatro gols no confronto. Os outros dois gols foram anotados por Berg.

Do lado do Náutico, Bruno diminuiu o marcador e fez os dois gols do Timbu.

Confira os gols:

O próximo compromisso do Náutico é no dia 25 de junho. Jogando em casa, o Alvirrubro recebe o Estrela do Norte-AM, às 20h, no Geraldão.

