A- A+

Náutico Náutico: com lesão no joelho, Luiz Paulo vira preocupação para Marquinhos Santos Lateral-esquerdo deve ficar fora do jogo deste domingo (2), contra o Retrô

Embalado na temporada, o Náutico terá um desfalque importante para encarar o Retrô, domingo (2), na Arena de Pernambuco, pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. Substituído contra o Maguary, o lateral-esquerdo Luiz Paulo está fora do confronto.

Depois de uma divida com um atleta do Maguary, Luiz Paulo levou a pior e precisou deixar o gramado dos Aflitos de maca, aos 25 minutos do segundo tempo, para a entrada de Igor Fernandes.

O jogador tem uma suspeita de lesão no joelho e passará por exames nesta sexta-feira (31) e seguirá sendo acompanhado de perto pelo departamento médico alvirrubro.

Logo após a partida com o Maguary, o técnico Marquinhos Santos comentou a situação de Luiz Paulo e confirmou que o atleta não estará em campo neste final de semana.

"Uma perda já temos, que é a questão do Luiz, provavelmente, por lesão. Estamos esperando que não seja nada grave, mas que será preenchido pelo Igor, que tem entrado muito bem", falou o técnico.

Com a vitória sobre a equipe de Bonito, o Náutico chegou à vice-liderança do Campeonato Pernambucano, com dez pontos. O Retrô, adversário deste domingo, ainda não se encontrou na competição e ocupa apenas o sétimo lugar, com cinco pontos ganhos.

Veja também