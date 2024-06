A- A+

NÁUTICO Náutico x Confiança: Timbu divulga ingressos promocionais a partir de R$ 12 para o público geral Vivendo má fase na Série C, Náutico faz vídeo motivacional para convocar torcida e vende ingressos com até 60% de desconto

O Náutico deu início, nesta quinta-feira (27), à venda de ingressos para o duelo contra o Confiança no dia 1 de julho, às 20h, nos Aflitos. A partida é válida pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com vídeo motivacional, o Timbu divulgou ingressos promocionais com até 60% de desconto para contar com o apoio da torcida alvirrubra diante do Dragão.

Os bilhetes - vendidos para os não-sócios - custam R$ 12 para os setores Hexa e Caldeirão, e R$ 25 para o setor Vermelho. Quem desejar acompanhar a partida das cadeiras pagará R$ 75.

Para comprar o ingresso com desconto, o torcedor terá que selecionar a categoria "promocional" no ato da compra. A venda dos bilhetes está disponível no site da FutebolCard.

Confira o preço dos ingressos:

Setor Hexa: R$ 12

Setor Caldeirão: R$ 12

Setor Vermelho: R$ 12

Cadeiras: R$ 75

Visitantes: R$ 50 (inteira); R$ 25 (meia)

