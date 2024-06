NBA Draft 2024: veja todos os jogadores escolhidos

A- A+

Em noite protagonizada pro franceses, que ocuparam as duas primeiras escolhas, com Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) e Alexandre Sarr (Washington Wizards), respectivamente, a NBA celebra , nesta quarta-feira, a primeira noite de Draft, a seleção dos novos talentos da liga.

Em evento no Barclays Center, em Nova York, 30 jogadores serão selecionados. Na quinta, a partir das 17h, outros 28 serão escolhidos na segunda rodada, num novo formato para a cerimônia.

Veja todas as escolhas do NBA Draft 2024:



Atlanta Hawks: Zaccharie Risacher



Washington Wizards: Alexandre Sarr



Houston Rockets: Reed Sheppard



San Antonio Spurs: Stephon Castle



Detroit Pistons: Ron Holland



Charlotte Hornets: Tidjane Salaun



Portland Trail Blazers: Donovan Clingan



San Antonio Spurs: Rob Dillingham (trocado para o Minnesota Timberwolves)



Memphis Grizzlies: Zach Edey



Utah Jazz: Cody Williams



Chicago Bulls: Matas Buzelis



Oklahoma City Thunder: Nikola Topic



Sacramento Kings: Devin Carter



Portland Trail Blazers: Carlton Carrington (trocado para o Washington Wizards)



Miami Heat: Kel’el Ware



Philadelphia Sixers: Jared McCain



Los Angeles Lakers: Dalton Knecht



Orlando Magic: Tristan da Silva



Toronto Raptors: Ja'Kobe Walter



Cleveland Cavaliers: Jaylon Tyson



New Orleans Pelicans: Yves Missi



Phoenix Suns: DaRon Holmes II (trocado para o Denver Nuggets)



Milwaukee Bucks: AJ Johnson



New York Knicks: Kyshawn George (trocado para o Washington Wizards)



New York Knicks: Pacome Dadiet



Washington Wizards: Dillon Jones (trocado para o New York Knicks, posteriormente para o Oklahoma City Thunder)



Minnesota Timberwolves: Terrence Shannon Jr.



Denver Nuggets: Ryan Dunn (trocado para o Phoenix Suns)



Utah Jazz: Isaiah Collier



Boston Celtics: Baylor Scheierman

