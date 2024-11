Novorizontino x Paysandu: veja escalações e onde assistir partida da Série B

A- A+

O Novorizontino recebe o Paysandu pela 37ª rodada da Série B com o objetivo de se aproximar do acesso à primeira divisão. O duelo acontece neste sábado (16), a partir das 17h (horário de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi.

O Tigre chega na reta final da Série B numa situação confortável, na terceira posição com 63 pontos conquistados.

Se vencer o Papão e Ceará ou Sport perderem, a equipe de Novo Horizonte garante a vaga na Série A de forma antecipada.

Enquanto o Novorizontino vive a tensão pelo acesso, o Paysandu vai para o duelo sem nenhum objetivo aparente.

Com a vitória diante do Brusque, o Papão chegou à 13ª posição com 46 pontos e já está livre do rebaixamento.

O atacante Waguininho cumpriu suspensão na derrota para o Operário-PR na última rodada e retorna como opção ao técnico Eduardo Baptista.

O técnico Márcio Fernandes também conta com uma volta importante no Papão. O zagueiro Lucas Maia pode ser utilizado na partida disputada no interior paulista.

Prováveis escalações:

Novorizontino: Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Igor Formiga (Rodrigo Soares), Geovane, Eduardo e Waguininho; Marlon, Rodolfo e Neto Pessôa. Técnico: Eduardo Baptista.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Bryan Borges; Luan Freitas, João Vieira e Robinho (Esli Garcia); Paulinho Bóia, Borasi e Ruan Ribeiro. Técnico: Márcio Fernandes.

Onde assistir: TV Brasil/Band/Goat/Premiere.

