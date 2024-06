A- A+

eurocopa 2024 Oitavas de final da Eurocopa 2024: veja as datas e os confrontos definidos da competição Fase mata-mata do torneio disputado na Alemanha começa no próximo sábado (29), às 13h (de Brasília)

As oitavas de final da Eurocopa 2024, começarão neste sábado (29), às 13h (de Brasília), com o confronto entre Suíça e Itália, seguidos de Alemanha e Dinamarca. As 16 seleções que passaram da fase de grupos jogaram entre este sábado e terça-feira nos horários de 13h (de Brasília) e 16h.





Veja os confrontos abaixo:

Veja os confrontos das oitavas de final da Eurocopa

Suíça (2º do Grupo A) x Itália (2º do Grupo B): sábado, dia 29, às 13h (de Brasília)

O jogo entre Suíça x Itália será transmitido pelo Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming).

Alemanha (1º do Grupo A) x Dinamarca (2° do Grupo C): sábado, dia 29, às 16h (de Brasília)

O jogo entre Alemanha x Dinamarca será transmitido pelo Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming) .

Inglaterra (1º do Grupo C) x Eslováquia (3º do Grupo E): domingo, dia 30, às 13h (de Brasília)

O jogo entre Inglaterra x Eslováquia será transmitido pelo Cazé TV(streaming) .

Espanha (1º do Grupo B) x Geórgia (3º do Grupo F): domingo, dia 30, às 16h (de Brasília)

O jogo entre Espanha x Geórgia será transmitido pela Cazé TV (streaming) .

França (2º do Grupo D) x Bélgica (2º do Grupo E): segunda-feira, dia 01, às 13h (de Brasília)

O jogo entre França x Bélgica será transmitido pela Cazé TV (streaming).

Portugal (1º do Grupo F) x Eslovênia (3º do Grupo C): segunda-feira, dia 01, às 16h (de Brasília)

O jogo entre Portugal x Eslovênia será transmitido pelo Cazé TV (streaming).

Romênia (1º do Grupo E) x Holanda (3º do Grupo D): terça-feira, dia 02, às 13h (de Brasília)

O jogo entre Romênia x Holanda será transmitido pelo Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming) .

Áustria (1º do Grupo D) x Turquia (2º do Grupo F): terça-feira, dia 02, às 16h (de Brasília)

O jogo entre Áustria x Turquia será transmitido pelo Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming) .

Veja também

MMA UFC 303: Poatan defende título contra Procházka; saiba onde assistir