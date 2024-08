A- A+

JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas: quantas medalhas tem Rebeca Andrade? confira a lista de conquistas da ginasta brasileira Com a conquista do pódio no individual geral, Rebeca tornou-se a brasileira com mais medalhas na história das Olimpíadas

Rebeca Andrade faturou a medalha de prata no individual geral nos Jogos Olímpicos de Paris, consolindando ainda mais seu nome na história da ginástica brasileira. Somente nesta edição, a ginasta já subiu no pódio duas vezes.

Ao lado de Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira, Rebeca conquistou o bronze na final da ginástica por equipes na última terça (30).

As conquistas em Paris se somam às outras duas medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 (realizado em 2021 devido à pandemia da Covid-19).

Na ocasião, Rebeca também conquistou a medalha de prata no individual geral nas Olimpíadas e alcançou o topo do pódio na prova do salto, colocando a ginástica brasileira no cenário internacional.

Além das medalhas, a ginasta quebrou recorde nas duas edições dos Jogos Olímpicos. Em Tóquio, a brasileira tornou-se a primeira atleta a faturar duas medalhas numa mesma edição das Olímpiadas.

Nesta quinta (1), Rebeca se sagrou como a brasileira com mais medalhas na história dos Jogos Olímpicos.

Veja quantas medalhas tem Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos:

Ouro: Salto (Tóquio 2020)

Prata: Individual geral (Tóquio 2020) e Individual geral (Paris 2024)

Bronze: Equipes (Paris 2024)

No entando, a grandeza de Rebeca Andrade não se limita às Olimpíadas. Fora do torneio, a ginasta coleciona conquistas relevantes ao longo da sua carreira, servindo de inspiração para futuras atletas e fãs em todo o mundo.

Desde 2015, a brasileira tem faturado medalhas em Copas do Mundo e Campeonatos Mundiais - esse com nove pódios, sendo três ouros, quatro pratas e dois bronzes.

Ginasta Rebeca Andrade se tornou campeã olímpica na prova do salto em Tóquio. Foto: Loic Venance/AFP

Confira a lista completa de medalhas da ginasta Rebeca Andrade:

Medalhas de bronze



Copa do Mundo 2015- Ljubljana (Barras assimétricas)

Copa do Mundo 2016 - São Paulo (Trave)

Copa do Mundo 2020 - Doha (Trave)

Campeonato Mundial 2021 (Solo)

Campeonato Mundial 2023 (Trave)

Olimpíadas de Paris 2024 (Equipe)

Medalhas de prata



Copa do Mundo 2015 - São Paulo (Mesa)

Copa do Mundo 2016 - Doha (Barras assimétricas)

Copa do Mundo 2016 - São Paulo (Barras assimétricas)

Copa do Mundo 2016 - Anadia (Trave)

Copa do Mundo 2016 - Anadia (Solo)

Copa do Mundo 2018 - Cottbus (Barras assimétricas)

Copa do Mundo 2020 - Doha (Barras assimétricas)

Olimpíadas de Tóquio 2021 (Individual geral)

Copa do Mundo 2023 - Paris (Barras assimétricas)

Campeonato Mundial 2023 (Individual geral)

Campeonato Mundial 2023 (Equipe)

Campeonato Mundial 2023 (Solo)

Olimpíadas de Paris 2024 (Individual geral)

Medalhas de ouro



Copa do Mundo 2017 - Koper (Mesa)

Copa do Mundo 2017 - Varna (Mesa)

Copa do Mundo 2017 - Varna (Barras assimétricas)

Copa do Mundo 2018 - Cottbus (Mesa)

Copa do Mundo 2018 - Cottbus (Trave)

Campeonato Mundial 2021 (Individual geral)

Olimpíadas de Tóquio 2021 (Mesa)

Campeonato Mundial 2023 (Mesa)

Recorde a ser quebrado

Rebeca Andrade ainda pode quebrar mais um recorde em Paris. A ginasta ainda vai competir em três finais por aparelhos (salto, trave e solo). Caso conquiste mais um pódio, a brasileira pode se tornar a atleta com maior número de medalhas nas Olimpíadas entre homens e mulheres.

