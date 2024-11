A- A+

Paralimpíadas Escolares Delegação pernambucana embarca para as Paralimpíadas Escolares 2024 Competição acontece entre 25 e 30 de novembro, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo

A delegação de Pernambuco embarcou, nesta última segunda-feira (25), para São Paulo, onde disputa a Fase Nacional das Paralimpíadas Escolares 2024.

Composta por 117 integrantes, incluindo 73 paratletas de 11 a 17 anos, técnicos, atletas-guias e staff, a delegação participará do evento organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), que reúne mais de 2 mil atletas de todo o país em 13 modalidades.

“As Paralimpíadas Escolares são uma grande oportunidade de transformação e superação. Vamos com um espírito vencedor e a certeza de que essa experiência trará aprendizado e inspiração para todos”, destacou o secretário executivo de Esportes, Luciano Leonidio.

Pernambuco terá representantes em oito modalidades: atletismo, badminton, bocha, natação, goalball, halterofilismo, tênis de mesa e tênis em cadeira de rodas.

Com uma delegação 25% maior que a de 2023, o Estado busca superar as 89 medalhas conquistadas na edição anterior, quando foi o melhor colocado entre os estados do Norte/Nordeste.

Uma das novidades é a estreia no halterofilismo, representado por Daniel da Silva, paratleta de Ipubi, no Sertão do Araripe, e estudante da Erem Genifa Felisbela Nobre.

“Estou ansioso, mas preparado. Quero dar o meu melhor e, quem sabe, trazer uma medalha”, projetou.

O atletismo é a modalidade com mais representantes pernambucanos, reunindo 49 paratletas, refletindo também o maior número de inscritos na competição: 1.010 atletas.

As Paralimpíadas Escolares, realizadas desde 2009, são o maior evento mundial para crianças com deficiência em idade escolar. Grandes nomes do paradesporto, como Alan Fonteles, Verônica Hipólito e Petrúcio Ferreira, começaram suas carreiras na competição.

Em 2023, Pernambuco alcançou um desempenho histórico, conquistando 89 medalhas e o quinto lugar geral no quadro de medalhas, reafirmando sua força no paradesporto.



