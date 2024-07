A- A+

Futebol Marco Antônio analisa volta de Bruno Mezenga e chance de contar com Paulo Sérgio diante do Ypiranga Dupla desfalcou o Timbu no empate em 1x1 diante do Sampaio Corrêa, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Perante o Ypiranga, quarta (31), nos Aflitos, o Náutico terá o retorno de um centroavante e pode contar com a volta também do artilheiro da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. Após cumprir suspensão automática do terceiro cartão amarelo, Bruno Mezenga está liberado. Em recuperação de dores musculares, Paulo Sérgio é incógnita.





Sem a dupla, o Náutico ficou apenas no empate em 1x1 com o Sampaio Corrêa, nos Castelão. O ataque no jogo foi formado por Felipe Ferreira e Leandro Kauã. O único gol alvirrubro do confronto foi marcado pelo lateral-esquerdo Luiz Paulo.



Bruno Mezenga marcou três gols pelo Náutico na temporada. Já Paulo Sérgio balançou as redes oito vezes, sendo o artilheiro alvirrubro na Série C e vice geral, atrás apenas de Jonathas Jesus, do Athletic, com nove. Outro que também fica à disposição é o meia Matheus Melo, que cumpriu suspensão automática.

"São dois jogadores fundamentais na nossa equipe. Todos os times queriam tê-los como centroavantes. Esperamos contar com os dois. Bruno é certeza, Paulo não sabemos ainda. Eles vão nos ajudar bastante", declarou o volante Marco Antônio.



O Náutico é o 11º colocado da Série C, com 18 pontos. O Ypiranga é o oitavo, com 21. “Esse será o jogo mais importante do ano. Disputaremos como se fosse uma final. Vamos nos preparar bem para conseguir a vitória. Só esse resultado importa. Não vejo a hora de chegar quarta e ver o estádio lotado. Com a torcida aqui, o jogo fica mais difícil para o adversário. Ela nos motiva a buscar o resultado a todo momento. É um algo a mais”, completou.

