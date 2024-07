A- A+

FUTEBOL Pernambucano Sub-20: confira datas, locais e horários das semifinais do Estadual Sport x Santa Cruz e Náutico x Retrô irão disputar uma vaga na final do Pernambucano Sub-20

Pela segunda vez no ano, uma semifinal do Campeonato Pernambucano terá a presença do Clássico das Multidões. Desta vez, na categoria Sub-20. Sport x Santa Cruz irão se enfrentar nos dias 22 e 28 de julho.

De acordo com o Regulamento Geral do Campeonato Pernambucano Sub-20, as equipes que tiveram o melhor desempenho na primeira fase da competição realizam o jogo de volta dentro de casa.

Desta forma, na segunda-feira (22), o Leão e a Cobra Coral duelam no CT do Sport, às 15h. No dia 28, o Clássico acontece no estádio do Arruda, também às 15h.

O Leão obteve uma campanha de oito vitórias, dois empates e duas derrotas, enquanto o Tricolor venceu nove partidas, empatou duas e perdeu somente uma, diante do próprio rival.

O outro confronto das semifinais será entre Náutico e Retrô. O jogo de ida será realizado no próximo sábado (20), às 15h, no CT da Fênix. No dia 26 de julho, às 10h, o Timbu receberá o Retrô nos Aflitos.

A Fênix venceu oito partidas, empatou uma e perdeu três, enquanto o Timbu segue invicto na competição, com 11 triunfos e um empate.

Onde assistir?



Os duelos entre Sport x Santa e Náutico x Retrô terão transmissão ao vivo no canal do YouTube da TV FPF.

Veja também

