Ponte Preta x Mirassol e mais: saiba onde assistir ao vivo aos jogos da Série B nesta sexta (12)

A- A+

A Série B do Campeonato Brasileiro chega a sua 15ª rodada com três confrontos nesta sexta-feira (12).

Às 19h, Ponte Preta e Mirassol se enfrentam no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, interior de São Paulo. A Macaca briga pelo meio da tabela, enquanto o Leão poderá entrar no G-4 caso vença o adversário.

PREPARAÇÃO FINALIZADA



De volta ao CT do Jardim Eulina, Ponte Preta encerrou sua preparação para o duelo contra o Mirassol



PonTV#VamosPonte #PontePreta #JogamosJuntos pic.twitter.com/yYJrtsvYDR — Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) July 11, 2024

Duas horas depois, Botafogo-SP e Amazonas entram em campo no estádio Santa Cruz, às 21h. Com a diferença de apenas um ponto entre as equipes, que ocupam o 14º (Botafogo) e 16º (Amazonas) lugar na tabela, os times precisam da vitória para continuar fugindo da zona da rebaixamento.

Encerrando os jogos da sexta, Paysandu e Ceará duelam no estádio Curuzu, às 21h30. A diferença entre as duas equipes é de apenas dois pontos.

NO AR!

Confira o teaser do treino realizado pelo elenco bicolor nesta quarta, 10, no Estádio Banpará Curuzu!



Treino completo na #PapãoTV https://t.co/D1LNiGwHMq



Matheus Vieira/Paysandu#OMaiorCampeãodaAmazônia #ÉoLoBo pic.twitter.com/HhJ1a5ccP7 — Paysandu Sport Club (@Paysandu) July 11, 2024

Onde assistir Série B ao vivo nesta sexta (12)?

Ponte Preta x Mirassol - Transmissão: Sportv (TV fechada) e Premiere

Botafogo-SP x Amazonas - Transmissão: TV Brasil (TV aberta), Canal GOAT (YouTube) e Premiere

Paysandu x Ceará - Transmissão: Sportv e Premiere.

Veja também

Futebol Balotelli quer contrato de 2 anos com Corinthians, diz diretor; veja possível salário e luvas