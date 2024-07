A- A+

Tênis Prime Tennis Academy e Recife Tênis Clube realizam terceira etapa do Campeonato Pernambucano 2024 O evento tem início no dia 21 e segue até o dia 28 deste mês; inscrição custa R$ 250,00

A terceira etapa do Campeonato Pernambucano de Tênis está marcada para ocorrer de 21 a 28 de julho, no Prime Tennis Academy e no Recife Tênis Clube, localizados no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.



Organizada por ambos os clubes, esta fase do torneio reflete uma nova parceria entre a Vale do Ave e a Eletron Energy, que juntas disponibilizam 11 quadras para as competições.





O torneio abrange todas as categorias masculinas, da primeira à quinta classe, além dos iniciantes. No feminino, as competições incluem a quarta e quinta classes, bem como a categoria iniciante.



O valor da inscrição é de R$ 250,00 e a expectativa é de cerca de 300 inscritos.



“Está vindo gente de todo o Nordeste. Já tivemos inscritos de Natal, de Campina Grande. Estamos contando com aproximadamente 300 participantes, fora os espectadores e torcedores que vamos ter”, conta José Américo, organizador do torneio por parte da RTC.

As competições terão início no domingo (21) e se estenderão até o domingo seguinte (28). A grande novidade desta etapa é a utilização conjunta de 11 quadras, destacando a colaboração entre a Vale do Ave e a Eletron Energy.



Tênis como ferramenta de superação

Luciano Silva, mais conhecido como Soró, tenista profissional de 42 anos, é um dos favoritos na competição e é um grande apaixonado pelo esporte.

"Sempre morei próximo ao Squash Tennis Center e conheci o jogo de tênis quando eu tinha 8 anos, há 34 anos. Fui me apaixonando pelo esporte", relembra, destacando o início humilde que moldou sua carreira.

"Comecei a jogar tênis como boleiro, pegador de bola, e ali eu vi a oportunidade de mudar minha vida, comecei a ganhar um dinheiro e isso me ajudou, ajudou minha família e daí em diante eu abracei e comecei a ter paixão pelo esporte", conta Luciano, destacando o quanto a modalidade mudou a sua vida.

Apesar do amor pelo tênis, o atleta precisou driblar muitos percalços para conseguir os seus objetivos profissionais.

"Tive dificuldades, mas é gratificante. O grande desafio de um tenista sempre vai ser treinamento, eu nunca tive um treinador, uma comissão técnica para me ajudar, outro quesito era patrocínio, muito difícil ter um patrocinador para poder jogar os torneios, viajar e treinar", compartilha Soró, que foi, por dez anos seguidos, o jogador número 1 de Pernambuco.

Outro aspecto crucial foi se manter enquanto atleta. "Um quesito que também tinha dificuldade era na alimentação. Um atleta mesmo não se alimenta de qualquer jeito, então eu não tinha condições de me nutrir como o esporte pede. Hoje, sou grato a Deus porque de onde eu vim, não tinha expectativa nenhuma, perdi meus pais muito cedo e o tênis me deu tudo, eu sou muito feliz com o que alcancei”, comemora Luciano.

Para Zeferino Ferreira da Costa, da Vale do Ave, o Campeonato Pernambucano de Tênis continua a ser uma plataforma importante para atletas como Soró, oferecendo não apenas competição, mas também oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

“Não poderia estar mais contente com as novidades e a parceria que marcaram esta etapa. Agradecemos à Federação Pernambucana de Tênis pela organização impecável e aos clubes Prime e RTC pela parceria inédita. Temos certeza de que será um sucesso e proporcionará momentos inesquecíveis para todos os participantes e espectadores”, diz o empresário.

Cinco Etapas



A Federação Pernambucana de Tênis decidiu, no início deste ano, dividir o campeonato em cinco etapas, cada uma sob a responsabilidade de um dos grandes clubes de Recife:

Nacional Tênis Clube, Royal Tênis Clube, Prime Tennis Academy, Squash Tennis Center e Recife Tênis Clube. A primeira etapa foi realizada no Nacional e a segunda no Royal.

A parceria entre Prime Tennis Academy e Recife Tênis Clube permite a realização conjunta da terceira e quinta etapas do campeonato. A Vale do Ave e a Eletron Energy adquiriram a cota de patrocínio para o torneio, facilitando a realização do evento.

“É uma grande honra contar com a Vale do Ave como patrocinadora. Estamos fazendo essa Copa juntos. Então, é a Copa Vale do Ave Eletron Energy que está valendo pela terceira etapa do Campeonato Pernambucano de Tênis", comemora Alessandro Machado, organizador do evento por parte da Prime.

Serviço:

Campeonato Pernambucano de Tênis - terceira etapa

Valor da inscrição: R$ 250,00

Data do torneio: de 21 a 28 de julho

Locais: Prime Tennis Academy — R. Gonçalves de Magalhães, 745 - Imbiribeira, Recife — e Recife Tênis Clube — R. Gonçalves de Magalhães, 699 - Imbiribeira, Recife - PE

