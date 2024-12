A- A+

Futebol Recuperado de lesão no joelho, Igor Pereira projeta sequência de jogos em 2025 Volante não entra em campo desde fevereiro deste ano por conta de uma contusão no ligamento colateral medial do joelho direito

O volante Igor Pereira é um remanescente com cara de novato no Náutico. O jogador não entra em campo desde o dia 10 de fevereiro, contra o Maranhão, na Copa do Nordeste, quando teve uma lesão no joelho direito e precisou fazer uma cirurgia para reconstrução do ligamento colateral medial e reparo meniscal. Recuperado, o atleta projeta um 2025 “totalmente diferente”.

“Infelizmente tive uma lesão no começo da temporada. Fiz apenas seis jogos e passei muito tempo no DM. Agora estou de volta e isso é importante para voltar a ganhar ritmo de jogo e ter um 2025 totalmente diferente”, afirmou.

Ao todo, Igor fez apenas seis partidas em 2024, sendo titular em apenas duas Para 2025, além dele, o Náutico também garantiu outros nomes para a posição de volante, casos de Sousa e Marco Antônio. A dupla, porém, ainda não se reapresentou no clube, já que estava emprestada para Amazonas e CRB, respectivamente, que encerraram recentemente a participação na Série B do Campeonato Brasileiro.

