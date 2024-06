Retrô: buscando recuperação na Série D, a Fênix enfrenta o Jacuipense neste domingo (9)

A- A+

Sem vencer há três jogos, o Retrô irá buscar a recuperação na Série D do Campeonato Brasileiro contra o Jacuipense neste domingo (9). Válida pela sétima rodada, a partida será realizada às 16h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Ocupando a quarta colocação do Grupo A4 da Série D, a Fênix de Camaragibe vem de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos. A equipe pernambucana foi derrotada pelos times Itabaiana e Petrolina, e empatou com o ASA sem gols, fora de casa.

Com oito pontos conquistados em seis jogos, a Fênix terá a vantagem da invencibilidade contra a equipe baiana. Retrô e Jacuipense duelaram duas vezes na temporada do ano passado. Fora de casa, o clube pernambucano venceu por 1 a 0. Na Arena de Pernambuco, os times empataram por 1 a 1.

Acima do Retrô, o Leão ocupa o terceiro lugar da tabela e soma 11 pontos na Série D. Vindo de duas vitórias consecutivas, o Jacuipense só perdeu uma partida até o momento na competição, contra o ASA, em Alagoas.

A partida deste domingo (9) terá transmissão no canal do Youtube oficial do Retrô.

