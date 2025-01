A- A+

Segurança Santa Cruz x Sport: confira o esquema de segurança para o clássico Partida deste sábado (1º), no Arruda, contará com um efetivo de 645 policiais

Em coletiva concedida na tarde desta sexta-feira (31), no Quartel do Derby, área central do Recife, a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), através do coronel Alexandre Arruda, coordenador de planejamento operacional da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), deu detalhes sobre o esquema de segurança para o Clássico das Multidões deste sábado (1º), entre Santa Cruz e Sport, no Estádio do Arruda.

Seis anos depois, o confronto voltará a ser disputado com as duas torcidas na casa tricolor. Mesmo com o estádio podendo receber apenas metade da capacidade total, o jogo chama a atenção dos órgãos de segurança do Estado. A expectativa é que 30 mil torcedores compareçam ao clássico.

Com um "esquema robusto", conforme dito pelo coronel, o clássico contará com o efetivo de 645 policiais.

O Batalhão de Choque ficará responsável pela segurança dentro do estádio, enquanto a Rádio Patrulha, Rocam, Cipcães, Cavalaria e Batalhão de Trânsito estarão à disposição dos torcedores nos arredores do Arruda e nas vias da Região Metropolitana do Recife (RMR).

"A polícia está preparada para este evento. Estamos emrobustecendo o efetivo tendo em vista a magnitude do clássico. Jogos assim, a polícia acrescenta o policiamento em áreas específicas, em pontos de acesso para garantir a segurança do torcedor e de todos os envolvidos que trabalham no evento", falou Alexandre Arruda.

Coronel Alexandre Arruda, da Polícia Militar de Pernambuco. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Para garantir a segurança dos torcedores e facilitar a chegada ao Arruda, barreiras serão realizadas no entorno do estádio. Enquanto a torcida do Santa Cruz poderá a acessar a casa coral pela Avenida Beberibe, Rua das Moças - próximo ao portão 2 -, Av. Professor José dos Anjos e Rua Petrolina Botelho, os rubro-negros vão chegar ao clássico pela Rua das Moças - próximo ao portão 4 - e pela Rua do Machado.

"Orientamos que o torcedor chegue ao estádio com roupas leves. Além disso, não é interessante entrar nesta área monitorada com garrafas de vidro ou outros materiais cortantes. Haverá barreiras e abordagens para facilitar a chegada do torcedor na área do jogo", explicou o coronel.

Mapa de acesso dos torcedores ao Arruda.

