Futebol Série C: ABC anuncia contratação de Emerson Galego, ex-Santa Cruz e Petrolina Jogador, de 24 anos, chega por empréstimo da Fera Sertaneja e terá contrato até o fim da Série C

O ABC anunciou nesta quarta-feira (24) a contratação do atacante Emerson Galego para reforçar o elenco na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogador, de 24 anos, estava no Petrolina e chega por empréstimo do clube pernambucano.

ABC anuncia contratação de Emerson Galego nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

Pela Fera Sertaneja, Emerson disputou 21 jogos nesta temporada, marcando seis gols - quatro no Campeonato Pernambucano, um na Copa do Brasil e um na Série D.

Além do Petrolina, o atacante soma passagens por 1º de maio, Juazeirense e Santa Cruz. Pela Cobra Coral, em 2023, Emerson Galego disputou 13 jogos e marcou quatro gols.

Segundo informações do ABC, o reforço do Mais Querido se apresenta já nesta quinta-feira (25). Após a apresentação, o atleta fará os exames médicos e, com tudo certo, assina o contrato até o fim da Terceira Divisão.

