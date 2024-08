A- A+

Olimpíadas 2024 Tatuagem do Marco Zero, 'Oxe!' e cuscuz: conheça o francês mais pernambucano das Olimpíadas de Paris Filho de portugueses, Patrick conheceu o estado através da esposa e desfila pelas arenas com a bandeira do estado amarrada ao pescoço.

Direto de Paris, França – A bandeira de Pernambuco está presente nas arenas espalhadas por Paris e, seja qual for a competição, sempre pode ser vista nas arquibancadas durante os Jogos Olímpicos. No entanto, uma delas carrega uma particularidade. Ou melhor, é carregada por um personagem peculiar: o empresário Patrick Jordão que, apesar do nome não ser estranho ao português, ele é francês.

Patrick é casado com Rosana – esta, sim, nascida em Pernambuco – há oito anos, com quem tem uma filhinha de três meses. Em 2019, foi ao estado conhecer a família da esposa, mais precisamente no Janga, no Grande Recife, e se apaixonou.

“Ele só está comigo por causa do CPF”, brincou Rosana. O francês relata que, primeiro, se surpreendeu negativamente com a baixa infraestrutura da cidade, mas que, logo, se rendeu ao povo pernambucano. “A riqueza está nas pessoas, na comida, nas praias, sou pernambucano”, disse em português perfeito, que aprendeu com os pais, naturais de Portugal.

A viagem marcou tanto a vida de Patrick que ele decidiu fazer uma tatuagem na panturrilha direita em homenagem a duas novas paixões: Pernambuco e o Sport. “Tatuagem, para mim, é para contar uma história importante e aquela viagem foi isso. Por isso, decidi tatuar o Marco Zero, que é um dos lugares mais lindos que já vi, e o leão, né? Porque sou Sport!”, garantiu o francês, influenciado pela esposa.

Tatuagem do empresário francês Patrick Jordão, nas Olimpíadas de Paris-2024. - Foto: Victor Pereira/Especial para a Folha de Pernambuco

A ‘pernambucanidade’ de Patrick não para por aí. Rosana tratou de entregar logo: “lá em casa, quem faz o cuscuz é ele” e ele, por sua vez, confessou que é sua especialidade fazer o “cuscuz recheado com carne, queijo e até ovo”, disse.

Não foi só a dieta de Patrick que ganhou traços pernambucanos, mas o vocabulário também. Quando perguntado sobre qual expressão genuinamente pernambucana mais conhece, ele foi enfático: “Oxe! A melhor... a mais pernambucana!”, completou.

Patrick tem um sonho que planeja, com Rosana, realizar em 2025. O de conhecer o Galo da Madrugada, símbolo que também compõe a tatuagem. “Acho uma festa muito rica culturalmente e quero, em breve, conhecer. Mas, também, só ver o Galo mesmo, a multidão não é para mim”, justificou.

