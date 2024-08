Vasco x Athletico e Juventude x Corinthians: horários e onde assistir aos jogos da Copa do Brasil

A- A+

Vasco e Athletico entram em campo nesta quinta-feira (29) às 20h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O serviço de streaming Prime Video transmite a partida, em São Januário, no Rio de Janeiro.



Juventude e Corinthians também entram em campo nesta quinta (29) às 20h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O SporTV (TV fechada) e o Premiere (pay-per-view) transmitem ao vivo a partida no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).





Onde assistir Vasco x Athletico pela Copa do Brasil?

Data: 29/08/2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro-RJ

Onde assistir: Prime Video (serviço de streaming, internet)

Onde assistir Juventude x Corinthians pela Copa do Brasil?

Data: 29/08/2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalação do Vasco

Provável escalação: Léo Jardim, Puma Rodríguez (Rojas), João Victor, Maicon e Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Payet; Rayan (Jean David), Emerson Rodríguez e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Escalação do Athletico

Provável escalação: Léo Linck, Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Christian e Bruno Zapelli; Canobbio, Cuello e Mastriani. Técnico: Martín Varini.

Escalação do Juventude

Provável escalação: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira, Oyama e Nenê; Erick Farias, Lucas Barbosa e Ronnie Carrillo. Técnico: Jair Ventura.

Escalação do Corinthians

Provável escalação: Hugo Souza, Fagner (Matheuzinho), Gustavo Henrique, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); José Martínez, Raniele e Igor Coronado; Pedro Henrique, Yuri Alberto e Romero. Técnico: Ramón Díaz.

