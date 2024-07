Venezuela x Canadá: saiba onde assistir ao jogo das quartas de final da Copa América

A- A+

Venezuela e Canadá se enfrentam às 22h (horário de Brasília) desta sexta-feira (5), em Arlington, nos Estados Unidos. O jogo, válido pelas quartas de final da Copa América, coloca frente a frente duas seleções que surpreenderam na primeira fase do torneio.

Como chega a Venezuela

Atual quarta colocada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a Venezuela chega como favorita para o confronto decisivo da Copa América. No torneio, até aqui, a equipe está invicta, com três vitórias nas três partidas que disputou.

No Grupo B, inclusive, a equipe passou na primeira colocação, acima do Equador, que caiu, nos pênaltis, para a Argentina na noite dessa quinta-feira (4). No certame, os venezuelanos surpreenderam ao passar de fase acima do México, por exemplo, eliminado com apenas quatro pontos.

Para a partida, a Venezuela do técnico Fernando Batista deve vir a campo com: Romo; Aramburu, Ferraresi, Osorio, Miguel Navarro; Yangel Herrera, José Martínez, Eduard Bello, Savarino, Soteldo; Rondón.

Como chega o Canadá

O Canadá, por sua vez, chega com menor expectativa para o duelo, mas também possui boa campanha até aqui na competição. A seleção passou em segundo lugar do Grupo A, que tinha Argentina - classificada na liderança -, Chile e Peru, eliminados.

Para o duelo contra a Venezuela, o técnico Jesse Marsch deve vir a campo com: Crépeau; Alistair Johnston, Bombito, Cornelius, Alphonso Davies; Ismael Koné, Eustaquio, Laryea, Jonathan David, Millar; Cyle Larin.





Onde assistir?

O jogo entre Venezuela e Canadá terá transmissão exclusiva no canal por assinatura sportv.

