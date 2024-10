A- A+

Bola de Ouro Vini Jr. termina na segunda colocação da Bola de Ouro, melhor posição de um brasileiro desde Kaká Além de Vini, apenas Neymar entrou entre os melhores jogadores do mundo

O que já circulava na imprensa europeia se concretizou na noite desta segunda-feira (28), em Paris. O meia Rodri, do Manchester City e da seleção espanhola, desbancou o favoritismo do brasileiro Vinicius Junior e foi eleito o melhor do mundo. O brasileiro terminou na segunda colocação.



Companheiro de Vini, o meia Jude Bellingham terminou na terceira colocação. Os dois não foram à premiação, em boicote anunciado previamente pelo Real Madrid, que falou em "desrespeito" por parte da premiação da revista France Football.

A posição de Vini foi o melhor resultado de um brasileiro na premiação desde Kaká, que ganhou a Bola de Ouro em 2007. De lá para cá, apenas Neymar entrou no pódio, terminado em terceiro lugar em 2015 e 2017.

Veja também

Bola de ouro Vini Jr. se manifesta após perder Bola de Ouro: 'Eles não estão preparados'