Caminhada Sim à Vida acontece neste domingo (13); confira esquema de trânsito

Em sua 14ª edição, a caminhada Sim à Vida irá percorrer a avenida Boa Viagem neste domingo (13), a partir das 14h.

O evento tem como foco chamar a atenção para a defesa da vida, especialmente de nascituros.

Movimentos e pastorais dos 13 vicariatos da Arquidiocese de Olinda e Recife participarão da caminhada.

“Nosso grito pela vida abrange a proteção da criação de Deus como um todo, desde a natureza que nos provê água, oxigênio e alimentos, até a vida do ser humano em sua dignidade de filhos de Deus”, disse o diácono permanente Marcelino, coordenador da comissão organizadora do Sim à Vida.

Esquema de trânsito

Por orientação da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), a caminhada Sim à Vida 2024 terá seu percurso de costume: saída do Edifício Castelinho, na orla de Boa Viagem, com chegada no 2º Jardim.



Os desvios de trânsito devem ser feitos a partir da Pracinha de Boa Viagem, e as interdições itinerantes serão liberadas à medida que os participantes passarem.

Agentes e orientadores de trânsito estarão no local para promover a segurança viária do público e dos condutores.

Veja a ordem dos trios elétricos e onde as paróquias de cada vicariato devem se encontrar:

1º trio – Vicariatos da Região Norte: Olinda, Paulista, Igarassu e Vida Religiosa Consagrada;

2º trio – Vicariatos da Região Recife: Soledade, Beberibe, Jardim São Paulo, Boa Viagem e Ibura;

3º trio – Vicariatos da Região Sul: Jaboatão e Cabo;

4º trio – Vicariatos da Região Oeste: São Lourenço e Vitória.



Serviço:

14ª Caminhada Arquidiocesana Sim à Vida

Dia 13 de outubro, na avenida Boa Viagem

Concentração às 14h do domingo (13), em frente ao Edifício Castelinho

Chegada no 2º Jardim de Boa Viagem.



