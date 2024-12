A- A+

Solidariedade Com mais de 100 idosos, Abrigo Cristo Redentor busca apoio neste fim de ano; veja como doar A instituição filantrópica que existe desde 1942 pede ajuda para o pagamento de salários dos 84 funcionários que trabalham diariamente cuidando dos 108 idosos que ficam no local

Com um trabalho de apoio e cuidado com idosos desde 1942, o Abrigo Cristo Redentor, o mais antigo de Pernambuco, busca auxílio financeiro da sociedade neste final de ano. A necessidade de contribuição foi reforçada por Manoel Jerônimo, corregedor-geral da Defensoria Pública de Pernambuco e diretor-presidente da instituição, em visita à Folha de Pernambuco, nesta quarta-feira (4).

O representante do Abrigo Cristo Redentor foi recebido pelo diretor executivo do jornal, Paulo Pugliesi, e pela editora-chefe, Leusa Santos. Manoel Jerônimo também participou de entrevista na Rádio Folha FM 96.7.

Administrado pelo Rotary Clube do Recife, o Abrigo Cristo Redentor fica localizado em Jangadinha, no município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, e atende 108 idosos, sendo 55 mulheres e 53 homens.

Abrigo Cristo Redentor cuida, atualmente, de 108 idosos. Foto: Divulgação.

A instituição filantrópica também conta com 84 funcionários como motoristas, cozinheiros, porteiros, cuidadores, profissionais da área de saúde, limpeza e administração.

O local necessita de um apoio financeiro neste final de ano para o pagamento do 13º salário dos funcionários. Os interessados podem doar por meio da Chave Pix: 10424810000129 ou pela conta do Banco do Brasil (Agência 4118-1 e Conta Corrente: 17111-5).

Campanha Adote um Idoso

Além da ajuda financeira, o Abrigo Cristo Redentor necessita de apoio durante todo o ano com doações de fraldas geriátricas (tamanho GG), alimentos, materiais de limpeza e higiene pessoal.

Com o slogan "Adote um idoso ou uma idosa que reside no Abrigo Cristo Redentor", a instituição pede para que as pessoas ajudem mensalmente a manter o local. Para isso, é possível visitar o espaço sem agendamento prévio.

Quem não conseguir fazer uma visita à instituição para levar os itens essenciais, pode entrar em contato pelo número (81) 99421-8903 que um motoboy buscará os materiais.

"A gente percebe que há uma sensibilidade maior para criança e para o idoso não. É como se o idoso perdesse a utilidade, o que não é verdade. Eles têm muita sabedoria e muito a oferecer ainda. Lamentavelmente, a gente encontra muita dificuldade. É importante a gente receber ajudas mensais. Eles precisam comer todos os dias, com seis refeições diárias", destacou Manoel Jerônimo.

Segundo o corregedor-geral da Defensoria Pública de Pernambuco, o Abrigo Cristo Redentor tem capacidade para receber até 200 idosos, mas não consegue por questão de custos financeiros.

"Ficamos realizados quando passa um idoso ou idosa que nos pega pelo braço e diz: 'muito obrigado, eu vivia sem nenhum tipo de ajuda'. Isso nos comove e mostra que estamos no caminho certo ao ver eles felizes no abrigo. Tenho fé que vamos conseguir cada vez mais doadores para receber um número maior", disse o diretor-presidente do Abrigo Cristo Redentor.

Melhoria de vida

O principal objetivo do Abrigo Cristo Redentor é garantir dignidade para pessoas que estão na fase final da vida. A maioria deles, de acordo com Manoel Jerônimo, tiveram dificuldades e foram abandonados.

"No abrigo, o idoso tem mais liberdade. Parece uma fazendinha, tem nove hectares com muito verde. É uma coisa linda", concluiu.

Como ajudar o Abrigo Cristo Redentor

Doação pela Chave PIX: 10424810000129

Dados bancários: Banco do Brasil (Agência: 4118-1; Conta Corrente: 17111-5)

Contato para doação de alimentos, fraldas ou outros itens necessários: WhatsApp: (81) 99421-8903.

Confira a entrevista na íntegra:





