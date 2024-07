A- A+

Mata Norte Acidente em Goiana: carreta com carga de cimento tomba na BR-101 e fecha pista sentido Recife Carreta colidiu na traseira de um caminhão do tipo baú e tombou no km 2 da BR-101, em Goiana

Um acidente envolvendo dois veículos de carga fecha a pista sentido Recife da BR-101, em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, nesta quinta-feira (11).



O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 10h, no quilômetro 2 da rodovia.

Acidente em Goiana fecha pista sentido Recife | Foto: PRF/Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), vestígios observados no local apontam que uma carreta colidiu na traseira de um caminhão do tipo baú.



Depois da batida, a carreta, que transportava uma carga de cimento, tombou, ocupando toda a via sentido Recife, bloqueando o tráfego na área.



O motorista da carreta ficou ferido no abdômen e em um dos braços e está sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Carreta atingiu traseira de caminhão baú | Foto: PRF/Divulgação

Já o caminhão baú, cuja traseira foi atingida, saiu da pista, mas o condutor não ficou ferido.



Às 12h03 desta quinta, a PRF disse que a rodovia sentido Recife segue totalmente interditada.

