SAÚDE Adolescente com primeiro caso provável de gripe aviária em humanos está em estado crítico no Canadá Autoridades de saúde disseram que a província continua identificando a cepa exata, mas presume que o caso seja H5N1

Um adolescente está em estado crítico num hospital infantil da Colúmbia Britânica, após ser diagnosticado com o que se acredita ser o primeiro caso humano de gripe aviária no Canadá. A infecção, detectada no sábado, foi confirmada pelas autoridades de saúde da província, que suspeitam que o vírus seja da cepa H5N1.

Nesta terça-feira, em entrevista coletiva, a oficial de saúde provincial, Bonnie Henry, explicou que o jovem, antes saudável e sem condições pré-existentes, sofreu uma rápida deterioração de seu quadro clínico.

"Isso apenas nos lembra que em pessoas jovens esse é um vírus que pode progredir e causar doenças bastante graves", afirmou Henry. Ela também destacou que, apesar de a província ainda estar investigando a cepa exata do vírus, acredita-se que se trate do H5N1, uma variante que tem causado preocupação em diversos países ao redor do mundo.

O caso marca um alerta para o potencial da gripe aviária de afetar humanos, mesmo em indivíduos sem histórico de problemas de saúde. As autoridades de saúde locais continuam monitorando a situação de perto e não descartam a possibilidade de novos casos.

Em setembro, um surto de gripe aviária nos Estados Unidos chamou atenção das autoridades. Foram oito pessoas infectadas no estado de Missouri, o que ligou o alerta para uma possível transmissão entre pessoas. Até hoje, não foram documentados casos de infecção entre seres humanos, uma possibilidade que indicaria uma mutação perigosa do vírus, com potencial pandêmico.

No Canadá, a província da Colúmbia Britânica identificou o vírus da gripe aviária em pelo menos 22 fazendas de criação de aves desde outubro. Autoridades encontraram múltiplos casos positivos em pássaros, mas nenhum em gado ou leite.

“Trata-se de um evento raro”, afirmou o secretário de Saúde da Colúmbia Britânica, sobre o caso em humano, em comunicado. “Estamos conduzindo uma investigação minuciosa para entender a fundo a fonte da exposição na província”.

Nos EUA, já houve registros do vírus da gripe aviária em 450 fazendas de gado em 15 estados desde março, segundo os Centros de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês). Em abril, a FDA, agência que controla alimentos e remédios no país, encontrou fragmentos do H5N1 em 20% das amostras de leite analisadas.

A principal fonte de preocupação de autoridades de saúde são os trabalhadores rurais que têm contato direto com animais como vacas e aves, que são mais vulneráveis à exposição ao vírus.

