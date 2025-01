A- A+

CHUVAS Apac emite alerta laranja de chuvas para o Sertão de Pernambuco e amarelo para o Agreste Há previsão de ventos fortes, raios e trovões nesta sexta-feira (10) e ao longo do sábado (11) no Sertão

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) elevou para laranja o alerta de chuvas para o Sertão de Pernambuco devido ao aumento da instabilidade na região.

A previsão da Apac indica que a deverão acontecer pancadas de chuva com intensidade moderada a forte.

Há a previsão de ventos fortes, raios e trovões nesta sexta-feira (10) e ao longo do sábado (11).

Para o Agreste, o alerta é de nível amarelo, pois há previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada na região, principalmente no sábado no Agreste Meridional.

No alerta de nível laranja, as chuvas podem passar dos 50 milímetros. Já no amarelo, podem ficar entre 30 e 50 milímetros.

O monitoramento em tempo real da Apac indica que cidades das regiões já registram altos acumulados de chuvas. Em São José do Belmonte, no Sertão, nas 12 horas até 11h desta sexta-feira, choveu 152,83 mm.

Outros municípios com maiores índices foram Verdejante (74,56 mm), Triunfo (73,67 mm) e Cabrobó (56,2 mm).

