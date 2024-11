A- A+

Celebração Trabalhando com contação de histórias em hospitais, Associação Viva e Deixe Viver completa 21 anos Celebração será aberta ao público e contará com apresentação de voz e violão, prática de exercícios físicos e homenagem aos voluntários atuantes

Responsável por transformar vidas por meio da arte de contar histórias, a Associação Viva e Deixa Viver realizará, no dia 30 de novembro, uma comemoração para celebrar seus 21 anos de existência.

A celebração será gratuita e aberta ao público e contará com apresentação de voz e violão, prática de exercícios físicos, como Yoga, e homenagem aos voluntários atuantes. O encontro acontece das 9h30 às 12h, no Parque da Tamarineira, Zona Norte do Recife.

“Celebrar 21 anos de nossa ONG é uma vitória da imaginação e do poder das histórias. Cada conto compartilhado é uma ponte que une corações e transforma vidas. Estamos emocionados por ver como a narrativa continua a inspirar nossa comunidade e a formar novas gerações de contadores de histórias”, destacou Ana Inês Pina, coordenadora da Viva e Deixe Viver em Recife.

Na capital pernambucana, a Viva atua na Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), Hospital Infantil Maria Lucinda, Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), Hospital Pediátrico Helena Moura, Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (Imip) e Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE).

De acordo com o último Balanço Social, a ONG impactou mais de 20 mil crianças, adolescentes, adultos (acompanhantes) e profissionais da saúde em 2023, por meio dos seus 65 voluntários contadores de histórias.

Atuação nacional

Além de Pernambuco, a ONG atua também nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal.

Atualmente, a Viva e Deixe Viver conta com mais de 575 voluntários atuantes em 90 hospitais de 11 cidades brasileiras.

De acordo com a Associação, mais de 3 milhões de pessoas já foram impactadas com a promoção da literatura infantojuvenil, uma atividade que, segundo estudo científico feito pelo Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) e a Universidade Federal do ABC (UFABC), em parceria com a Viva, é capaz de trazer benefícios fisiológicos e emocionais para crianças hospitalizadas.

Sobre a Associação Viva e Deixe Viver

Fundada em 1997 pelo paulistano Valdir Cimino, a Associação Viva e Deixe Viver é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) pioneira em diversas frentes e políticas públicas.

A entidade também é referência em educação e cultura, por meio da promoção de atividades de ensino continuado. Nesse sentido, conta com o canal Viva e Eduque, espaço criado para a difusão cultural, educacional e gestão do bem-estar para toda a sociedade.

Hoje, além dos 519 voluntários contadores de histórias, que visitam regularmente 88 hospitais espalhados pelo Brasil, a Associação conta com o apoio de diversas empresas.

