Carnaval 2025 Banda Som da Terra anuncia programação de aniversário de 50 anos Banda também realizou lançamento do clipe da música "O TikTok do Frevo"

A Banda Som da Terra deu início ao calendário comemorativo dos seus 50 anos de história com o Terceiro Encontro com a Imprensa, realizado na última quarta-feira (22), na sede do Galo da Madrugada, no bairro de São José, área central do Recife.

No encontro, a banda apresentou as novidades programadas para este ano. Um dos grandes destaques foi o lançamento do clipe da música "O TikTok do Frevo".

Além disso, foi revelado também o calendário oficial de eventos comemorativos, que inclui apresentações em locais marcantes da trajetória da banda, culminando no grande show de aniversário em julho, com o tema "Cassino do Chacrinha". Confira a programação no final da matéria.

Rominho Pimentel, integrante da banda, emocionou-se ao relembrar a trajetória da Som da Terra e a importância dessa celebração.

"São 50 anos de carreira, 40 anos de Galo da Madrugada, subindo e descendo as ladeiras de Olinda, muitos anos nos carnavais de Boa Viagem, mais de 30 anos desfilando nas vias do Bairro Novo e pouco mais de 10 anos no Volta do Oiti, no Espinheiro. Tudo isso nos envaidece. Estar presente em momentos tão marcantes da cultura pernambucana nos faz sentir privilegiados. Fazer o que amamos cantar, tocar e ver nos rostos das pessoas aquele sorriso e a alegria que nos contagia, isso não tem preço", comentou.

Programação de aniversário da banda Som da Terra

30/01 - Quinta no Galo

08/02 - Bloco do Caranguejo da Aurora

22/02 - Bloco do Oiti

23/02 - Virgens do Bairro Novo

01/03 - Desfile do Galo da Madrugada

06/03 - Show de carnaval no Shopping Tacaruna

12/07 - Aniversário dos 50 anos da banda

