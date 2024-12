A- A+

CELEBRAÇÃO Biblioteca Central da UFPE comemora 50 anos com programação especial nesta quarta (18) Evento acontece a partir das 14h30, no Campus Recife

A Biblioteca Central (BC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) irá celebrar seu 50º aniversário nesta quarta-feira (18) com uma série de atividades a partir das 14h30, no hall do prédio, localizado no Campus Recife, na Zona Oeste da capital pernambucana. A celebração será aberta ao público.

O evento inclui apresentações, homenagens, exposições e um momento musical de encerramento, destacando a trajetória da BC como um espaço de memória, inovação tecnológica e inclusão social.

A cerimônia de abertura dará início ao evento, seguida pela exibição de um vídeo comemorativo que retrata a história da Biblioteca Central desde sua fundação, em 1973.



Homenagens a servidores e colaboradores que se destacaram ao longo das décadas serão realizadas, reconhecendo suas contribuições para o desenvolvimento da BC.

Durante o evento, serão inauguradas três exposições: “Biblioteca Central da UFPE: Há 50 anos, evoluindo com a informação”, que revisita a história da instituição; “50 Ex-Libris para a Biblioteca Central: arte e tecnologia através dos tempos”, que explora a arte gráfica e simbólica dos ex-libris; e “Móbiles: O vitral em movimento: a terceira dimensão”, uma mostra que combina arte e movimento.

A celebração será encerrada com um momento musical protagonizado por Amanda Gânimo e Daniel Bruno.

De acordo com Andréia Alcântara, diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB) da UFPE e da Biblioteca Central, a BC tem se destacado ao redefinir seu papel no campus, preservando acervos históricos e raros, enquanto implementa inovações tecnológicas e sociais.

Entre essas iniciativas, estão a criação do Espaço de Pesquisa e Cultura das Relações Étnico-raciais (Epcrer), em parceria com o Núcleo Erer; a Divisão de Informações Acessíveis, com apoio do Núcleo de Acessibilidade da UFPE (Nace); e o empréstimo de notebooks e tablets, viabilizado por recursos da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proaes).

A BC também trabalha com a Proaes na criação de uma sala de apoio à amamentação para mães estudantes.

“Desde seu nascimento, a BC é essencialmente social e voltada para atender as necessidades da comunidade”, destaca Andréia Alcântara.

Veja também

América Latina Equador realiza conversão de dívida para destinar quase R$ 3 bi à Amazônia