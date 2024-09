A- A+

Agreste Caruaru: homem invade subestação, morre eletrocutado e provoca queda de energia em bairros da cidade Caso aconteceu na Subestação Campos, localizada no bairro Maurício de Nassau

Um homem morreu vítima de descarga elétrica após invadir uma subestação da Neoenergia em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (12).



O caso aconteceu na Subestação Campos, localizada no bairro Maurício de Nassau, por volta das 14h.



Devido à ação no local, o abastecimento de energia elétrica foi interrompido em vários bairros da cidade.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram muita fumaça na subestação logo após o ocorrido.



Técnicos da distribuidora foram enviados ao local e constataram danos em equipamentos possivelmente provocados pela invasão na unidade.

O homem que acessou o local sem autorização morreu após receber uma descarga elétrica. O nome e a idade dele não foram divulgados.



A Polícia Civil informou, a partir de relatos de testemunhas, que o fato ocorreu após a vítima tentar cortar cabos energizados.



Por meio de nota, a Neoenergia Pernambuco disse que precisou deslocar uma subestação móvel para atender aos consumidores.



A empresa disse, ainda, que 100% da carga foi restabelecida às 23h.



"Um boletim de ocorrência será aberto para que as autoridades policiais investiguem o caso", afirmou a Neoenergia.



O caso está sendo investigado pela 90ª Delegacia de Caruaru.

