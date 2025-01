Caso Padre Airton: réu por crimes sexuais começa a ser julgado nesta quarta-feira (8)

A- A+

O padre Airton Freire, réu por crimes sexuais, começa a ser julgado nesta quarta-feira (8), em audiência de instrução, quando as partes dão depoimentos e apresentam as provas. O julgamento acontece na cidade de Buíque, Agreste de Pernambuco, onde o inquérito foi aberto.

O padre Airton Freire foi denunciado por quatro mulheres e um homem por crimes sexuais, incluindo estupro, em julho de 2023. Ele chegou a ficar preso até agosto, quando, após habeas corpus, foi liberado para aguardar o julgamento em prisão domiciliar. Ele foi afastado das funções pela Igreja Católica.

Defesa nega acusações

Por meio de nota enviada à Folha de Pernambuco, a defesa do padre reiterou sua inocência, e afirmou que isso "será demonstrado na audiência desta quarta-feira".

"Com graves problemas de saúde, o padre está privado indevidamente de sua liberdade há um ano e meio. O julgamento será uma oportunidade importante para que sua inocência seja devidamente comprovada", completa a nota.

A reportagem procurou o Tribunal de Justiça de Pernambuco em busca de um posicionamento oficial sobre o julgamento, mas, até a última atualização da matéria, não recebeu retorno. O canal segue aberto.

Padre Airton Freire enfrenta acusações de crimes sexuais. - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Relembre o caso

Airton Freire, de 67 anos, foi preso no dia 14 de julho deste ano, após denúncias de crimes sexuais. Contra ele, foram abertos cinco inquéritos policiais, sendo dois já concluídos, garantindo o pedido de prisão preventiva por parte da Justiça.

O religioso foi denunciado, inicialmente, por uma seguidora, a stylist Sílvia Tavares de Souza, que diz ter sido vítima de estupro orquestrado por Airton.

Depois, a existência de novas denúncias foi apresentada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).



Airton foi preso numa cela individual do Presídio Advogado Brito Alves, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Problemas de saúde

O padre deixou a prisão no dia 23 de julho de 2023, para ser internado no Recife, depois de ter sofrido um pico de pressão alta.

No dia 14 de agosto, o padre foi submetido a uma cirurgia para substituição da válvula aórtica. No dia 20, teve uma complicação em decorrência do procedimento e precisou ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital particular onde está internado.

No dia 23, Airton passou novamente por cirurgia. Desta vez, para a implantação de um marca-passo, segundo informou a defesa.

“Na sustentação, deixamos claro que o padre corre, conforme os laudos médicos, risco altíssimo de morrer na prisão, onde não poderia ter atendimento médico adequado e rápido”, explicou o advogado Marcelo Leal.

Sílvia Tavares diz que não ocultou provas

Sílvia Tavares, mulher que acusa o padre Airton Freire de ter orquestrado e participado de um estupro contra ela. - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Em entrevista à Folha de Pernambuco na época em que o caso veio à tona, Sílvia Tavares afirmou não ter cometido fraude processual e que a perícia da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) encontrou uma foto dela em situação vulnerável no celular do religioso.

“Me viram nua, com a faca no pescoço, arreganhada de frente e de costas, além de muito mais coisas absurdas. Foi aí que a casa dele caiu. Estão dizendo que eu ocultei provas, mas eu não fiz isso. Meu telefone está com a polícia e eu não tenho nada a esconder. Tudo o que puderem fazer para me tachar de prostituta, drogada ou de quem apagou provas, farão”, detalhou, com exclusividade à reportagem da Folha de Pernambuco.

