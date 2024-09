A- A+

Gentileza Nunca É Demais Passageiros no TI Barro, no Recife, recebem ação sobre respeito no transporte coletivo Terminal Integrado do Barro recebe campanha com o objetivo de conscientizar os usuários sobre a importância do respeito ao próximo

Nesta quarta-feira (4), o Terminal Integrado do Barro recebeu a campanha “Gentileza nunca é demais”.



A ação, realizada pelos técnicos de educação e fiscalização do Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), em parceria com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), buscou conscientizar sobre a importância do respeito aos idosos, gestantes, pessoas com deficiência, aos motoristas e às filas.



A campanha também visou a conscientizar sobre as entradas dos terminais, dos pontos de parada e preservação do patrimônio público.

Os passageiros do TI Barro receberam panfletos informativos e participaram de minipalestra.



No local, também teve atuação dos policiais, que coibiram a evasão fiscal, como venda ilegal de cartão VEM e pulo de catraca.



A gerente de Fiscalização do CTM, Kathia Sena, ressaltou que o foco é proporcionar ao usuário uma viagem segura, com dignidade e respeito.

“Com essas ações, estamos garantindo a segurança dos passageiros, trazendo cada vez mais dignidade e respeito aos usuários do sistema. Solicitamos que todas as vezes em que a população constatar essas irregularidades denuncie através dos nossos canais de atendimento”, acrescentou.

Os usuários das linhas de ônibus e dos terminais de integração que desejarem esclarecer dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, basta entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158.



Caso desejem enviar mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos com reclamações, o acesso é através do WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30.



Os passageiros também podem enviar e-mails no endereço ([email protected]) ou ligar para os telefones 3182.5511/5518.

Veja também

Venezuela González Urrutia pede que MP evite uma "perseguição" política na Venezuela