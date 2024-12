A- A+

Transtorno do Espectro Autista Cuidadores de pessoas com TEA recebem atendimentos de saúde gratuitos O "Dia SER: cuidando do cuidador", promovido pelo Centro Universitário Maurício de Nassau Recife, acontece nos dias 14, 16, 17 e 18 de dezembro

Cuidadores de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) poderão receber atendimentos de saúde gratuitos e participar de palestras em evento realizado pelo UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Recife, no campus Graças.

O "Dia SER: cuidando do cuidador” acontece nos dias 14, 16, 17 e 18 de dezembro. Os interessados devem se inscrever no link https://sereduc.com/RvUckF.

A iniciativa é do Núcleo de Atenção à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (NATEA). No primeiro dia, as palestras abordam autocuidado, terapia ocupacional e qualidade de vida diária, cuidado com a alimentação de pessoas com TEA e a importância da ecoterapia.

Todas acontecem no bloco C da Instituição de Ensino Superior (IES), no auditório Capiba.

Além disso, há a oportunidade de visitar o novo espaço da Clínica-Escola de Psicologia e a entrega de vouchers para os atendimentos de saúde, que acontecem em 16, 17 e 18 de dezembro.

Os serviços ofertados para os cuidadores são liberação miofascial, quick massage e orientações jurídicas sobre os direitos dos pacientes diagnosticados com TEA. Para crianças de até 12 anos com o Transtorno, há atendimento psicomotor e odontológico.

Eles são realizados nas Clínicas-Escola de Fisioterapia e Odontologia, no Núcleo de Práticas Jurídicas e na Academia-Escola da IES.

Márcia Karine Monteiro, psicóloga e coordenadora nacional dos cursos de Saúde do grupo Ser Educacional, considera que essa atenção com os cuidadores é fundamental.

“Reconhecemos a importância e a necessidade de também oferecer suporte para as pessoas que dedicam suas vidas ao cuidado de crianças com TEA. Devido à rotina corrida, muitas vezes, elas esquecem de si mesmas. O Núcleo de Atenção à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista demonstra o nosso empenho em oferecer apoio e bem-estar a todos”, disse.

Locais dos serviços



Palestras - Bloco C, localizado na Rua Joaquim Nabuco, 778;

Atendimento Psicomotor - Academia-Escola, na Rua Guilherme Pinto, 265;

Atendimento Odontológico - Clínica-Escola de Odontologia, na Rua Guilherme Pinto, 265;

Liberação miofascial e quick massagem - Clínica-Escola de Fisioterapia, na Rua Ana Angélica, 45;

Orientações jurídicas - Núcleo de Práticas Jurídicas (Bloco C), localizado na Rua Joaquim Nabuco, 778.

Veja também

crime Impressões digitais na cena do assassinato de CEO em NY correspondem às do suspeito