Diretor executivo da Folha, Paulo Pugliesi recebe homenagem na comemoração de 50 anos da Adeppe

O diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, foi um dos homenageados na celebração dos 50 anos da Associação dos Delegados e Delegadas de Polícia de Pernambuco (Adeppe). Ele e outras personalidades da sociedade pernambucana receberam uma medalha comemorativa.

O evento foi realizado, ontem, na sede da ADEPPE, localizada na Boa Vista, área central do Recife.

Paulo Pugliesi exaltou o trabalho da Adeppe neste longo período de existência.

“É uma honra. Não só pelo que representa a associação composta por profissionais que sempre se dedicaram à coletividade do estado de Pernambuco. Mas também é um prazer estar representando a Folha de Pernambuco nesta grande festa de 50 anos. A Folha sempre está à disposição de todos aqueles que trabalhem em prol do bem estar da população. E a associação vem fazendo bem esse papel ao longo dos 50 anos”, destacou o diretor Executivo da Folha de Pernambuco.

Este meio século de existência da Adeppe, marca alcançada no dia 16 de setembro, tem como destaque a defesa e valorização dos delegados de polícia, sendo uma instituição essencial para o fortalecimento da segurança pública no Estado.

O presidente da Adeppe, Diogo Victor, ressaltou que a entidade luta pelos direitos dos delegados de Pernambuco.

A associação completa 50 anos, não é qualquer instituição que chega nesta marca. A associação representa os delegados, somos a classe e a voz política da Polícia Civil”, disse Diogo, que também agradeceu a todos que marcaram história da instituição.

Agradecimentos

“Estamos num momento de gratidão. Agradecendo aos ex-presidentes, que me antecederam na Adeppe e conseguiram formar essa instituição forte nacionalmente. Agradecer também à imprensa que são parceiros nosso. E por fim agradecer aos ex-delegados que estão em outros cargos”, concluiu o presidente.

O evento marcou a reinauguração da galeria dos ex-presidentes, que funciona como um tributo aos líderes que contribuíram para a história e o desenvolvimento da instituição.

A cerimônia também contou com apresentações de obras artísticas.

Lista completa de homenageados pela Adeppe:

Ex-presidentes

Adalberto Freire do Nascimento (aposentado)

Arlindo Severino T. de Oliveira (ativo)

Bruno Bezerra de Oliveira (ativo)

Edson Domingues Nogueira (aposentado)

Fernando Ribeiro Lins (aposentado)

Flaubert Leite Queiroz (ativo)

Francisco Rodrigues S. Filho (aposentado)

Gileno Gomes Hugo de Siqueira (aposentado)

José Belém de Oliveira (aposentado)

José Oliveira Silvestre (in memoriam)

Luiz Roberto Bruto da Costa (aposentado)

Ricardo José Varjal de Melo (in memoriam)

Roldão Joaquim dos Santos (aposentado)

Tancredo Loyo Borba (aposentado)

Ex-delegados(as)

Delane Mendonça (Ministério Público)

Diego Albuquerque (Ministério Público)

Eduardo Lyra Porto (Tribunal de Contas)

Epaminondas Ribeiro (Ministério Público)

Francisco Sá (Ministério Público)

Marcos Carvalho (procurador-geral da Justiça)

Marcos Maggi (desembargador)

Maria Segunda (juíza de Direito)

Patrícia Caiaffo (juíza de Direito)

Rinaldo Jorge da Silva (Ministério Público)

Sérgio Tenório (Ministério Público)

Jornalistas/Executivos de empresas de comunicação

Angélica Tarso (TV Globo)

Carlos Frederico (Diario de Pernambuco)

Fernando Rego Barros (TV Tribuna)

Jamildo Melo (Blog Jamildo)

Jô Mazzarolo (jornalista)

Laurindo Ferreira (Jornal do Commercio)

Magno Martins (Blog do Magno)

Paulo Pugliesi (Folha de Pernambuco)

Raphael Guerra (Jornal do Commercio)

Roberta Aureliano (TV Guararapes)

Roseana Faneco (Líder Grupo Mulheres do Brasil)

Políticos(as):

Álvaro Porto (deputado estadual)

Antônio Morais (deputado estadual)

Clodoaldo Magalhães (deputado federal)

Eduardo da Fonte (deputado federal)

Eriberto Medeiros (deputado federal)

Gleide Ângelo (deputada estadual)

Iza Arruda (deputada federal)

Maria Arraes (deputada federal)

Priscila Krause (vice-governadora)

Raquel Lyra (governadora)

Delegados(as) da ativa:

Beatriz Leite (sub-chefe PCPE)

Fernando Ribeiro Lins (sócio-fundador Adeppe)

Mariana Cavalcanti de Sousa (corregedora-geral SDS)

Thiago Henrique (vereador de Nazaré da Mata)

Thatianne Macêdo (Prefeita reeleita de Palmeirina)

Erick Lessa (vereador de Caruaru)

Paulo Morais (delegado PCPE)

Renato Rocha (chefe PCPE)

