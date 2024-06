Hemope promove doação de sangue em hotel de Boa Viagem, nesta terça (18)

A- A+

O Hemope, em parceria com o Grupo Rio Ave, promove uma campanha de doação de sangue nesta terça-feira (18), no auditório de eventos do Bugan Hotel, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

O objetivo da ação é apoiar a campanha de conscientização sobre a doação de sangue do Junho Vermelho, já promovida pelo Hemope.

Por meio dela, funcionários do Grupo Rio Ave, além de cidadãos de modo geral, podem doar nesta terça, das 8h às 11h30 e das 13h às 15h30.

A ação foi pensada também para facilitar o acesso para aquelas pessoas que querem doar, mas têm dificuldade em se deslocar ao Hemope.

"É uma maneira de contribuirmos com o centro facilitando a doação de sangue e trazendo comodidade para a população da zona sul", informou a gerente executiva de Gente e Gestão da Rio Ave, Roberta Cinti.

Requisitos para doação

Para doar sangue, é preciso seguir alguns requsitos. Um deles é ter mais de 16 anos. Os menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal.

Já os adultos de até 69 anos precisam constar como doadores da fundação.

Os voluntários devem pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde e alimentados.

É preciso apresentar documento oficial com foto.

Veja mais requisitos abaixo:

- Estar descansado;

- Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas;

- Não ter fumado nas três horas anteriores e posteriores à doação;

- Não estar em jejum;

- Ter no mínimo 50 kg;

- Não ter apresentado sintomas de gripe, resfriado ou Covid-19 nos últimos 15 dias.



Serviço

Doação de Sangue da Hemope com o Grupo Rio Ave

Dia: Terça-feira (18)

Local: Auditório de eventos do Bugan Hotel, Av. Eng. Domingos Ferreira, 4661 - Boa Viagem

Horário: 8h às 11h30 e das 13h às 15h30

