Dom Paulo Jackson relembra dedicação de Magdalena Arraes às causas sociais

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, presidiu as exéquias de Magdalena Arraes, na manhã desta sexta-feira (12), no Cemitério de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

A celebração religiosa ocorreu durante o velório da ex-primeira-dama de Pernambuco e viúva do ex-governador Miguel Arraes. Magdalena morreu aos 95 anos, na quinta-feira (11), de causas naturais.

Em seu sermão, dom Paulo destacou a dedicação de Magdalena Arraes às causas sociais. Primeira-dama de Pernambuco em três ocasiões, ela teve um trabalho estratégico na Cruzada de Ação Social, que servia de apoio às ações sociais do Governo do Estado.

“Nos colocamos diante de Deus para dizer deste legado de compreensão das muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. As vicissitudes históricas pelas quais ela e eles todos passaram, companheira de todos os momentos no exílio e para além dele, liderando serviço aos pobres, liderando processos e projetos sociais importantes ao longo dos anos”, pontuou dom Paulo Jackson.

Na política, Magdalena esteve ao lado de Miguel Arraes em momentos cruciais da história do Estado: a deposição do ex-governador em 1964, o exílio na Argélia, o retorno do líder político com uma vitória nas eleições para o Governo do Estado em 1986 e o seu último mandato em 1994.

“Que esta mulher, diante de Deus, ela possa ser acolhida na infinita misericórdia do Senhor”, completou o arcebispo.

