A- A+

luto Marília Arraes fala sobre o legado de Magdalena Arraes: "Muito à frente do tempo dela" Velório e sepultamento de Magdalena Arraes ocorreu no Cemitério de Santo Amaro, no Recife

A ex-deputada federal Marília Arraes falou sobre a representatividade da bisavó afetiva, a ex-primeira-dama de Pernambuco Magdalena Arraes, que morreu nessa quinta-feira (11).



Marília destaca que Madalena deixou um legado para todas as mulheres.



"Ela sempre foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Com vinte e poucos anos, foi estudar na Europa numa época em que nem passavam isso pela cabeça das mulheres, estudar e morar sozinha fora do país", lembrou.



Marília também destacou que Magdalena passou cerca de 10 anos na França até conhecer Miguel Arraes e deixou tudo para trás para viver com o político.



"Ela já tinha mais de 30 anos na época, era uma intelectual, professora, e largou tudo para acompanhá-lo. Ele já era viúvo, com oito filhos, político", disse.



"Um dia eu perguntei: 'onde é que a senhora estava com a cabeça para deixar tudo e vir para o Recife acompanhar meu avô?', ela disse: 'minha filha, com a cabeça eu não sei, mas meu coração estava no Recife'", relembrou Marília.

Ao lado de Miguel Arraes em três governos diferentes, ela presenciou de perto o golpe de 1964, a Anistia de 1979 e a consolidação da Nova República, no início da década de 1990.



"Ela foi uma mulher que lutava pelas causas em que acreditava, lutava pela justiça social. Cumpriu muito bem sua missão aqui. [...] sempre agiu muito com o coração, com generosidade, mas, ao mesmo tempo, com muita sabedoria, com muita temperança, razão e força", destacou Marília.



O corpo da ex-primeira-dama chegou ao Cemitério de Santo Amaro, no Recife, às 8h para o velório. O sepultamento ocorreu por volta das 11h.



Ex-primeira-dama de Pernambuco, Magdalena Arraes tinha 95 anos e faleceu em casa, de causas naturais.

Veja também

previsão Quando a população do Brasil deve parar de crescer?