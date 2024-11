A- A+

Recife Empresas responsáveis por reforma no Edifício Cézane estavam com registro ativo no Crea-PE Na tarde da quarta-feira (13), um andaime que estava sendo usado para obras caiu e feriu cinco pessoas no Edifício Cézane

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE) identificou que as empresas responsáveis por reforma no Edifício Cézane, localizado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, estavam com registro ativo no conselho.

Na tarde da quarta-feira (13), um andaime que estava sendo realizado para obras no prédio caiu e lesionou cinco pessoas.

Segundo moradores, o andaime despencou do 1° andar do prédio e os trabalhadores não usavam equipamentos de proteção na hora da queda.

O Crea-PE informou que está fazendo a análise da documentação referente às empresas responsáveis pela obra do Edifício Cézanne.

O Conselho solicitou também informações ao condomínio do prédio relacionadas à contratação do serviço.

De acordo com a documentação já levantada, a empresa Ricoli, contratada pelo condomínio, possui registro ativo no Conselho, assim como os profissionais envolvidos diretamente na obra.

Também foi verificada a existência do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pela Ricoli junto ao Crea-PE para realização do serviço no prédio.

O Conselho identificou que o Condomínio do Edifício Cézanne contratou também uma outra empresa de engenharia para fiscalizar os serviços realizados pela Ricoli na área do edifício.

Essa segunda empresa e seu responsável técnico também possuem registros ativos no Crea-PE.

Na noite do acidente, a fiscalização do Conselho esteve no local para obter mais detalhes do ocorrido.

Veja também

Gaza Human Rights Watch acusa Israel de "crime de guerra" por "transferência forçada" em Gaza