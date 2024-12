A- A+

Digital Estação Central do Recife ganha Espaço Conecta nesta quinta-feira (19) A iniciativa da Prefeitura do Recife, ao lado da CBTU, busca auxiliar a população em diversos benefícios

A Prefeitura do Recife, por meio da Empresa Municipal de Informática (Emprel), vai inaugurar nesta quinta-feira (19), às 9h, o novo Espaço Conecta, na Estação Central do Recife, no bairro de São José. A iniciativa tem parceria com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

A unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, auxiliando a população no acesso aos serviços do Conecta Recife, busca por emprego, cursos e outros benefícios.

O evento de abertura contará com a presença de representantes da CBTU, da Prefeitura e de parceiros institucionais, que realizarão uma cerimônia formal com fala das autoridades para marcar o início das atividades do Espaço Conecta no Metrô Central.

“É um espaço de inclusão que foi criado pela prefeitura para ampliar o acesso aos serviços digitais. É um facilitador para o usuário que não tem tanta intimidade com o aplicativo ou que não tem acesso a internet, por exemplo", afirma o presidente da Emprel, Bernardo D' Almeida.

"Essas pessoas podem contar com o Espaço Conecta para acessar a plataforma digital ou resolver aquele problema de forma simples e transparente com ajuda dos nossos colaboradores”, segue.

O Espaço Conecta oferecerá atendimento presencial para agendamentos, orientações e acesso a diversos serviços disponíveis na plataforma digital Conecta Recife, além de cadastro nas agências de Emprego, GO Recife, Sala do Empreendedor, Escola de Qualificação Profissional e auxílio na adesão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para quem tem direito.

