Saúde Outubro Rosa: faculdade do Recife oferece atendimento preventivo ao câncer de mama nesta quinta (24) Unit-PE também oferecerá outros serviços de saúde, de autocuidado e palestras

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), no Recife, oferecerá, nesta quinta-feira (24), uma programação especial voltada para o Outubro Rosa.

A faculdade realizará, das 9h às 17h, atendimento gratuito no campus da instituição, na Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana.

Além do atendimento preventivo, a programação também contará com outros serviços de saúde, de autocuidado, e palestras.

Para ser atendido, basta chegar no local no horário da programação.

Programação

Na Clínica Integrada de Saúde da Unit-PE, das 9h às 12h, haverá ações de aferição de glicemia e pressão arterial, atendimento de enfermagem de prevenção ao câncer de mama, serviços de beleza e bem-estar (incluindo massagem, ventosaterapia e peeling), além de um curso de automaquiagem.

À tarde, das 14h às 17h, continuam os serviços de beleza e bem-estar, atendimento de enfermagem de prevenção ao câncer feminino e aferição de pressão e glicemia.

Além disso, às 16h, haverá uma palestra sobre “A importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama”, que vai abordar os fatores de risco, os métodos de detecção e a importância do autocuidado.

“As atividades foram organizadas com papel de instruir a população, contribuindo para redução da mortalidade e um melhor prognóstico no tratamento”, explica a professora Maria Ivanacha Carneiro, uma das organizadoras da ação e coordenadora de Suporte Acadêmico da Unit-PE.

A programação completa pode ser acessada no site da instituição.

Doação de lenços

Também como parte da campanha, a Unit-PE está arrecadando, até o dia 24 de outubro, lenços e hidratantes, que serão doados para o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP).

Segundo Ana Paula Melo, psicopedagoga do Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial (NAPPS) da Unit-PE, o objetivo dessa ação é ajudar pacientes que não têm acesso a esses produtos com facilidade.

Outubro Rosa

O câncer de mama é o tipo de tumor que mais mata mulheres no Brasil e, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), devem ser diagnosticados no país cerca de 73 mil novos casos entre os anos de 2023 e 2025.

O Outubro Rosa é uma campanha que traz conscientização sobre a importância de práticas como o autoexame e a mamografia, que são essenciais para o diagnóstico precoce.



