FURTO Homem é preso após ser flagrado furtando água em adutora na cidade de Ipubi, no Sertão de Pernambuco No momento da abordagem, dois carros-pipa estavam sendo abastecidos no local de forma clandestina

A Compesa identificou, na última terça-feira (12), em um trecho da Adutora do Oeste, localizado na zona rural de Ipubi, um ponto de abastecimento de água clandestino de carros-pipa.

No momento da abordagem, haviam dois carros-pipa sendo abastecidos com água desviada da Compesa para a venda à revelia da empresa.

A estimativa dos técnicos da empresa é que os dois veículos, cada um cm capacidade para transportar 8 mil litros e realizando 10 viagens por dia, estavam desviando 4,8 milhões de litros de água por mês, volume suficiente para abastecer mil pessoas no mesmo período.

Após o flagrante da irregularidade, orientados pela Coordenação de Segurança Patrimonial da Compesa, os técnicos da empresa acionaram a Polícia Militar, que conduziu o suspeito à delegacia, onde prestou esclarecimentos e foi autuado em flagrante.

A Coordenação de Segurança Patrimonial da Compesa, recém-criada para cuidar do patrimônio e articular operações policiais para combater furtos, está participando do planejamento de novas operações, juntamente com a Secretaria de Defesa Social e as polícias Civil e Militar.

O objetivo é combater o aumento do índice de furtos, seja de água em adutoras ou de equipamentos em unidades operacionais.

