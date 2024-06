Homem é preso um dia após assaltar mulher que caminhava com bengala no Recife

A- A+

Um homem de 25 anos foi preso suspeito de assaltar uma mulher de 58 anos, que caminhava com o auxílio de uma bengala no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife. As informações são da Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE).

O crime aconteceu na manhã da segunda-feira (17), por volta das 10h50, na rua Franklin Távora. O suspeito, localizado nessa terça (18), já havia sido preso por roubo e usava tornozeleira eletrônica.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o suspeito, que estava em uma bicicleta, tenta puxar a bolsa da vítima, sem sucesso.

Rapidamente, a mulher joga a bolsa em uma casa, mas o objeto bate no muro e cai ao chão. Nesse momento, o criminoso pega o pertence da vítima e foge. Na bolsa estavam documentos, um celular e R$ 20 em espécie.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 13º BPM observaram que o suspeito utilizava uma tornozeleira eletrônica de monitoramento.

Por meio do Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cemep), os PMs localizaram o homem no bairro de Salgadinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

"Questionado pelo efetivo, o suspeito admitiu a autoria do crime. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia do Espinheiro [no Recife] para adoção das medidas legais cabíveis", informou a Polícia Militar.

