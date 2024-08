A- A+

obras Ibura, no Recife, recebe obras de pavimentação e drenagem com investimento de R$ 6,1 milhões O objetivo é melhorar as condições de circulação tanto de veículos quanto de pessoas

O bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, recebeu a entrega de três obras de pavimentação e drenagem. Realizadas pelo programa Rua Tinindo, as intervenções tiveram investimento de R$ 6,1 milhões.

As obras aconteceram nas ruas Rio Moxotó, Doutor Seabra e Rio Una, todas situadas no bairro. O objetivo é melhorar as condições de circulação tanto de veículos quanto de pessoas. A medida também visou melhorar o sistema de escoamento das águas das chuvas no setor, que, ano após ano, sofre bastante com alagamentos e transtornos causados pelo período chuvoso.

Como foi o trabalho

A Rua Rio Moxotó recebeu pavimentação em paralelepípedos no trecho compreendido entre a Rua Alhandra e a Avenida Ibura. A extensão total equivale a 728,97 metros - ou uma área de 4.646,79 m².

A drenagem contou com a implantação de 350,38 metros de canaletas, seis caixas coletoras com gavetas, 1.750 metros de meio fio, e 5.325,43 m² de passeios. O investimento para esse setor da obra foi de R$ 2.277.256,78. As intervenções foram concluídas no dia 29 do mês passado.

Obras de pavimentação e drenagem no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife. - Foto: Wagner Ramos/Prefeitura do Recife

No Ibura, a Rua Doutor Seabra também recebeu obras, com investimento de R$ 1.617.803,58. A via foi pavimentada em asfalto em toda a extensão de 311,87 metros - que corresponde a uma área de 2.314,76 m². Foram implantados também: 448 metros de tubulação; 31 caixas coletoras com gavetas; 991,29 m² de passeios públicos; e 629,91 metros de meio fio.

Outra via beneficiada no bairro foi a Rua Rio Una. O investimento foi de R$ 2,3 milhões e a via recebeu pavimentação em asfalto e intertravado em toda a extensão, compreendida entre as ruas Teotônio de Melo Filho e da Carrapateira, totalizando 470,39 metros - uma área de 3.460,78 m². Foram implantados: 523,39 metros de tubulação; 448,43 metros de canaletas; 45 caixas coletoras com gavetas; 2.644,97 m² de passeios públicos; e 1.141,08 metros de meio fio.

Impacto na vida dos moradores

As obras trazem um impacto na vida dos moradores. Uma dessas pessoas é Jacira José da Silva, 69 anos, que vive na Rua Rio Moxotó com o marido desde a década de 1980. Ela conta que agora consegue até colocar sua cadeira na calçada para sentar e conversar com as vizinhas, algo que não era possível antes.

"Eu não me sentava nem aí na frente. Era horrível isso aqui. Uma nojeira, uma bagunceira. Não tinha quem pisasse. Mas agora não, tá ótimo", disse.

A mudança impacta também os pequenos empreendedores, como Sheyla Wilma Ramos, 43 anos, que é dona de um salão na Rua Rio Moxotó. "Eu abro meu salão e vejo a praça. Os meninos estão tão felizes. Pra mim, eu tô no paraíso. A gente só andava na lama", falou.

Programa Rua Tinindo

As obras do Programa Rua Tinindo já foram concluídas em mais de 70 ruas e iniciadas em cerca de 60 vias distribuídas nas seis Regiões Político Administrativas (RPAs) do Recife.

Nos próximos dois anos, a expectativa é de que mais de 100 ruas recebam a renovação e o investimento passe dos R$ 150 milhões. No Ibura, também foram beneficiadas com intervenções as ruas Silva Jardim e Rio Pardo.

