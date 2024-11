A- A+

CANTATA NATALINA Inclusão: projeto social promove cantata natalina com crianças atípicas no Rio Mar Celebração acontece no dia 30 de novembro, a partir das 17h

A praça de alimentação do Shopping Rio Mar, na cidade do Recife, será palco de uma cantata inclusiva no dia 30 de novembro (sábado), a partir das 17h. O evento, que é gratuito, reunirá crianças atípicas da Clínica Nuno Desenvolvimento e do Coral Divina Música, totalizando mais de 50 participantes.

O repertório contará com canções tradicionais de Natal, como "Vem, que está chegando o Natal", "Noite feliz, noite feliz!" e "Bate o sino pequenino, sino de Belém!", interpretadas por crianças atípicas e seus pais.

A cantata faz parte do projeto "Inclusão é Vida", idealizado pela psicopedagoga Cinthia Cardoso, diretora da Clínica Nuno Desenvolvimento. O projeto visa garantir o acesso inclusivo de famílias atípicas a eventos, proporcionando suporte necessário para criar um ambiente acolhedor.

Cinthia, mãe de Nuno, de 15 anos, que tem autismo, ressalta a importância da iniciativa. “O Inclusão é Vida, proporciona esse momento, levando todo o apoio necessário, promovendo diversão e interação entre as pessoas que apresentam essa condição na sociedade”, destacou.

O principal objetivo da cantata é promover a socialização das crianças neurodivergentes e suas famílias. Cinthia Cardoso destaca a importância da participação dessas crianças em eventos festivos, onde podem se sentir valorizadas e acolhidas.

“É importante que os neurodivergentes percebam que a participação deles é valiosa, grandiosa. É uma data festiva. É um momento em que eles se doam e esperam também doação de amor, de carinho”, explica a psicopedagoga.

“Como em todas as situações dos neuroatípicos, a gente trabalha com a previsibilidade e o suporte. Há crianças que vão cantar, mas vão cantar com o abafador, mas vão participar. E tem criança que pode surpreender a gente. A criança está num suporte mais grave e de repente se vê tão envolvida com aquilo e participa sem nenhum problema. Há aquelas que nem falam, mas soltam a voz para cantar. O Natal é mágico e contagia todo mundo. Eles se veem envolvidos com a música, com os amiguinhos. Eles podem até não cantar, mas têm a oportunidade de se comunicar no grupo. Os pais participam juntos da cantata e estão presentes nos ensaios. É um momento em que a sociedade vê a importância da inclusão, não só do paciente, mas de toda a família neuroatípica", finaliza.

Natal inclusivo

Data: 30/11/2024

Horário: 17h

Local: Palco montado na Praça de Alimentação do Shopping Rio Mar – Recife

Entrada: gratuita.

