Inscrições abertas para 12ª edição do casamento coletivo da UniFBV. Veja como participar

As inscrições para quem deseja participar da 12ª edição do casamento coletivo organizado pela UniFBV estão abertas até a próxima sexta-feira (20) e devem ser realizadas através do WhatsApp do Núcleo de Prática Jurídica: (81) 9.8196-7958.

O casamento acontecerá no próximo dia 25 de outubro, às 15h, no auditório do Centro Universitário UniFBV Wyden, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Cerimônia gratuita

A cerimônia civil será totalmente gratuita, proporcionando a oficialização do matrimônio de forma acessível para todos, trazendo um momento único e inesquecível para diversos casais.

Os casamentos coletivos têm se mostrado uma alternativa viável e significativa para muitas pessoas, destacando a importância da acessibilidade e da celebração compartilhada.

O evento cria a oportunidade dos casais realizarem o sonho de um casamento formal, com dignidade e alegria, permitindo que ao unir esforços e fortalecer os laços comunitários, o espírito de união e amor possa ser compartilhado entre os participantes.

Casamento completo

O evento contará com a colaboração de vários cursos da intituição, para garantir uma experiência ainda mais completa, com o curso de gastronomia responsável pelo preparo do bolo, enquanto os alunos de moda e psicologia contribuirão para o bem-estar e a organização do evento.

Além disso, um curso especializado em fotografia estará captando os melhores momentos, tornando o dia inesquecível para os casais e suas famílias.

Alunos do curso de gastronomia serão responsáveis pelo preparo do bolo | Foto: UniFBV/Divulgação

Casamento coletivo

Além de facilitar o acesso ao casamento para pessoas de diferentes origens socioeconômicas, o casamento coletivo promove um ambiente festivo e inclusivo, onde cada casal poderá desfrutar de uma cerimônia personalizada, apesar da grande escala do evento.

Essa abordagem não apenas enriquece a experiência dos noivos, mas também reforça a ideia de que o casamento é uma celebração comunitária.

“Estamos ajudando na realização de um sonho de vários casais e isso é um dos papéis que uma instituição de ensino tem com a sociedade onde está inserida”, ressalta Antonio Loureiro, coordenador do Curso de Direito do UniFBV.

Para participar, os noivos deverão apresentar os seguintes documentos:

- RG e CPF;

- Comprovante de endereço em nome próprio (cada noivo deve ter o seu);

- Certidão de nascimento ou casamento com averbação de divórcio (com menos de 90 dias de emitida);

- Xerox do RG e CPF de apenas duas testemunhas.

