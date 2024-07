A- A+

saúde ocular "Ioga para os olhos" defendida por Paul McCartney funciona para quem quer evitar usar óculos? Febre no TikTok técnica consiste em fazer vários exercícios para estimular os músculos dos olhos

Ficar horas com os olhos focados em telas, como computador ou televisão faz mal para a vista, inúmeros artigos científicos e pesquisas já comprovaram isso, mas uma nova moda no TikTok, embasada por ninguém menos que o cantor e ex-Beatles, Paul McCartney, está ganhando adeptos ao redor do mundo.

Chamada de ioga para os olhos, a técnica consiste em fazer vários exercícios para estimular os músculos dos olhos. Isso ajudaria a fortalecer a visão e reduzir a necessidade de usar óculos.

O artista, de 82 anos, teria aprendido a ioga para os olhos durante uma viagem à Índia no final dos anos 2000 e disse que a prática o fez deixar de precisar usar óculos.

Os exercícios consistem em movimentar os olhos da esquerda para a direita e da direita para a esquerda por três séries. Depois movimentar os globos oculares para baixo e para cima e vice-versa por mais três séries.

Como terceiro passo, fazer movimentos circulares com os olhos da esquerda para a direita e da direita para a esquerda por mais três vezes cada. Todos os passos devem ser feitos com a cabeça reta, ereta e imóvel.

Usuários das redes sociais compartilham como diferentes exercícios podem aliviar a tensão. Confira:

Em um vídeo, o usuário da mídia social sugere que as pessoas se concentrem no dedo indicador enquanto o aproximam e afastam do nariz para "aumentar e melhorar a visão".

"A ioga para os olhos pode ser útil para aliviar o cansaço visual, principalmente para aqueles que passam longas horas em frente a telas digitais", disse Tina Patel, óptica especialista em lentes de contato da Feel Good Contacts.

“No entanto, não há evidências científicas que apoiem o uso da ioga ocular para tratar glaucoma, olhos secos ou cataratas”.

A especialista afirma que aqueles que sofrem de fadiga ocular digital, a ioga ocular é uma maneira fácil e rápida de aliviar os olhos cansados ou sobrecarregados, porém alerta que é necessário remover os óculos ou lentes de contato antes de praticar ioga para os olhos.

Pesquisadores exploraram se exercícios como esses realmente melhoram a saúde dos seus olhos, mas não encontraram evidências de que esses movimentos irão melhorar sua visão ou retardar a progressão de condições como o glaucoma, que corrói o nervo óptico.

