Formação IOS prorroga inscrições para curso gratuito de formação profissional no Recife São 80 vagas para o curso de Gestão Empresarial com ênfase em Tecnologia; inscrições podem ser realizadas até 9 de agosto

O Instituto da Oportunidade Social (IOS), que há 26 anos atua na formação e empregabilidade de jovens para o mercado de trabalho por meio de cursos gratuitos, prorroga até 9 de agosto as inscrições para o curso de Gestão Empresarial com ênfase em Tecnologia, na unidade do Recife.

São 80 vagas e o curso é destinado a jovens de 15 a 29 anos e pessoas com deficiência a partir dos 16 anos.

Para se inscrever, os candidatos precisam estar cursando ou já concluído o ensino médio na rede pública.

As aulas acontecem na unidade do IOS na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), que fica na Rua do Príncipe, 526, Bloco G, sala 703 - Boa Vista, área central do Recife.



As inscrições devem ser feitas no site do IOS clicando aqui.

Além de conteúdos de tecnologia e administração, passando pelo pacote Office e operacionalização de sistema de gestão empresarial, a grade do curso também inclui aulas de Língua Portuguesa e Matemática, Empregabilidade, Cidadania e Comportamento (Soft Skills).

Segundo a superintendente do IOS, Kelly Lopes, o objetivo é garantir o máximo de preparo desses jovens para o mercado de trabalho.

"Todos os nossos cursos contemplam na grade curricular conceitos e práticas de vivência corporativa, que ensinam o aluno a elaborar emails, apresentações, participar de reuniões, ter visão de negócio e, até mesmo, desenvolver um produto", destaca.

O IOS conta com uma equipe de profissionais multidisciplinar composta por: instrutores, monitores, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais e psicopedagogos, que atuam próximos à realidade dos alunos oferecendo também todo o suporte emocional para que eles possam desenvolver ainda mais seu potencial.

Impacto e geração de renda



Com 26 anos de atuação, o IOS já formou mais de 45 mil profissionais para os setores de Tecnologia da Informação, Administração, RH e Atendimento ao Cliente, colaborando com a ampliação da renda familiar dos jovens formados em até 63%.

No IOS, os alunos, após formados, podem participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca, durante até três anos, vagas de empregos principalmente entre as empresas parceiras do instituto.

