Jaboatão celebra feriado de Santo Amaro nesta quarta (15); data altera funcionamento de serviços

A cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, celebra, nesta quarta-feira (15), o feriado municipal de Santo Amaro, padroeiro do município.



A data alterará o funcionamento dos serviços públicos administrativos no Palácio da Batalha, em Prazeres, e no Complexo Administrativo, em Jardim Jordão. Outros locais também serão afetados. Confira:



Educação

Não haverá expediente administrativo nas escolas da rede municipal nesta quarta. A Prefeitura de Olinda lembra que as aulas do novo ano letivo terão início no dia 5 de fevereiro.

Saúde

O Centro de Parto Normal Rita Barradas, em Sucupira, e a Unidade de Pronto Atendimento Municipal Sotave, em Prazeres, estarão funcionando 24 horas.



As demais unidades de saúde municipais estarão fechadas durante o feriado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) manterá atendimento pelo 192.

Mercados e feiras

No feriado de Santo Amaro, as feiras livres e os mercados públicos das Mangueiras, Cavaleiro e Jaboatão Centro funcionarão das 6h às 12h.

Procon

Não haverá expediente no órgão de Proteção e Defesa do Consumidor nesta quarta. O canal de denúncias continuará disponível pelo WhatsApp (81) 9.7323-7953.

Defesa Civil

O trabalho da Defesa Civil do município será realizado por equipes de plantão 24 horas, em bases avançadas (Monte Verde, Muribeca e Curado II), e também através dos serviços de atendimento na Sala Integrada de Emergência (SIE).



Ocorrências poderão ser feitas pelo telefone 0800.281.2099 e o WhatsApp (81) 9.9195.6655.

