Justiça mantém bloqueio de bens de Gusttavo Lima, Deolane Bezerra e outros indiciados

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) manteve o bloqueio de bens e valores do cantor Gusttavo Lima, indiciado por organização criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com o TJPE, o "Ministério Público de Pernambuco emitiu parecer favorável à manutenção do bloqueio dos bens de todos os indiciados". A decisão inclui a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, a mãe dela, Solange Bezerra, e outros 19 investigados.

A determinação da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, foi publicada na tarde dessa quarta-feira (9). A magistrada analisou os pedidos de desbloqueio de bens pela defesa do cantor, que alegava que o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão já havia tomado a decisão, em 24 de setembro.



A juíza, no entanto, enfatizou que o magistrado havia revogado a detenção, assim como a suspensão do passaporte e do certificado de registro e posse de arma de fogo, mas não tinha modificado a decisão do bloqueio dos bens do cantor.

“Os fundamentos da decisão original continuam inalterados, e, portanto vigentes, justificando a necessidade da manutenção das restrições patrimoniais”, argumentou a juíza.

O que diz a Defesa

A reportagem da Folha de Pernambuco procurou a Defesa de Gusttavo Lima. O grupo afirmou que "lamenta que a decisão da Juíza proferida na tarde de 9/10 esteja contrariando a decisão do Desembargador do TJ de Pernambuco".



O grupo se refere à decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão. Os advogados seguem alegando que o magistrado determinou a suspensão das outras medidas cautelares, como o bloqueio de bens e valores.

"Foi extraído um trecho de outra decisão, que é pertinente aos demais investigados, não compreendendo que o Desembargador, expressamente, revogou todas as cautelares contra o cantor, razão pela qual serão tomadas as providências devidas", completou a defesa.



Operação Integration

Gusttavo Lima é um dos 22 indiciados na Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, que investiga uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e prática ilegal de jogos de azar. De acordo com a corporação, a movimentação ilícita é avaliada em R$ 3 bilhões nos últimos anos.



O sertanejo também é suspeito de ter ajudado outros alvos da polícia a escaparem da Justiça durante viagem à Grécia após a operação policial ser deflagrada.

Dentre os investigados, está a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, e a mãe dela, Solange Bezerra. Ambas ficaram detidas na Colônia Penal Feminina do Recife, na Iputinga, Zona Oeste da cidade, e na Colônia Penal Feminina de Buíque, Agreste do Estado, por cerca de 20 dias.



Atualmente elas aguardam em liberadde o desenrolar da investigação em liberdade após terem prisão preventiva revogada pela Justiça.

