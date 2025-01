Sertão: mais de 400 micro-ondas roubados são recuperados pela PM em Salgueiro

A- A+

Uma carga de 425 micro-ondas roubados foi recuperada por policiais militares do 8º BPM, nessa segunda-feira (13), na cidade de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

A Polícia Militar do Estado afirmou, nesta terça-feira (14), que os eletrodomésticos foram encontrados a partir de informações recebidas sobre uma possível carga roubada às margens da BR-116, no sentido Ceará.

"Foi feita a averiguação e encontrada uma grande quantidade de aparelhos micro-ondas, ao todo 425 unidades, descarregados e cobertos por lonas", disse a PM.

Os policiais também encontraram no local um veículo Land Rover Discovery, que estava parado próximo e na chegada do efetivo acelerou e saiu do local.

A PM disse que acompanhou o veículo e conseguiu abordar os dois, encaminhados em seguida para a Delegacia de Polícia de Salgueiro.

Com um dos suspeitos, a Polícia Militar apreendeu uma pequena porção de maconha. Os policiais também identificaram que ele tem o nome citado em uma ocorrência de tráfico de drogas.

A Polícia Civil ficará responsável pela investigação dos fatos. A corporação informou ter registrado a ocorrência como roubo de carga e posse de entorpecentes.

Segundo a polícia, os dois homens têm 21 e 30 anos. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos", afirmou a corporação.



Veja também

BRASIL Febre amarela: após São Paulo confirmar primeiro caso em 2025, veja os sintomas da doença